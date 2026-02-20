Una experta ho adverteix: l'error que comets cada cap de setmana i que arruïna el teu ritme circadià
Avisa que “recuperar” hores dormint molt més dissabte i diumenge pot jugar en contra del descans
Dormir més el cap de setmana per compensar el cansament acumulat és un costum molt estès, però una especialista alerta que aquesta “recuperació” pot sortir cara. Segons explica, canviar de cop l’hora de llevar-se desajusta el ritme circadià (el rellotge biològic) i el cos pot trigar dies a tornar a la normalitat.
L’experta posa un exemple clar: si entre setmana et lleves sempre a la mateixa hora i el cap de setmana allargues el matí fins al migdia, el cos ho interpreta com un canvi d’horari brusc. El resultat és que el ritme de son es desregula i pots arrossegar somnolència i falta d’energia durant dies.
També remarca que el descans no funciona com una “bossa d’hores” que es pugui omplir de cop: dormir quatre o cinc hores extra en un sol dia no compensa realment el dèficit acumulat. El cos necessita regularitat per mantenir equilibrades hormones clau com la melatonina i el cortisol, que intervenen directament en el son i en l’estat d’alerta.
Un altre error habitual que hi suma dificultats: sopar tard. Quan el cos està fent la digestió, no està en les millors condicions per entrar en un son profund i reparador. Per això, recomana avançar el sopar i anar a dormir quan la digestió ja estigui encarrilada.
La idea principal és senzilla: mantenir horaris força estables, evitar grans diferències a l’hora de despertar-se (encara que sigui cap de setmana) i procurar sopar d’hora. Petits ajustos poden marcar la diferència entre descansar bé o passar la setmana amb cansament a sobre.
