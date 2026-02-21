Les teves dents ha canviat de color? El senyal silenciós que pot estar avisant-te d’alguna cosa greu
Del groc “normal” al rosat inquietant: el to de les dents pot explicar-te si és una taca, desgast… o un problema que no pot esperar
Mirar-se el somriure al mirall és, sovint, veure el resum dels nostres hàbits: cafè, te, vi negre, tabac, aliments pigmentats… Tot això pot enfosquir l’esmalt amb el temps. Però el 2026 arriba amb un recordatori clar dels odontòlegs: no tots els canvis de color són estètics. Alguns poden apuntar a problemes interns que necessiten visita ràpida al dentista.
Quan el color és “habitual”… i quan no
Dents més grogues
El més freqüent és que sigui conseqüència del desgast de l’esmalt: quan s’aprima, es deixa veure més la dentina, que és naturalment més groguenca. També pot passar que el canvi de color vingui d’un cop o d’una alteració interna del dent; en aquests casos, no s’ha d’assumir que “ja marxarà sol” i cal una valoració professional.
Dents fosques o negres
Aquí és on convé aixecar l’alerta: un ennegriment pot estar relacionat amb càries avançada, infecció o dany del nervi. I si a més hi ha dolor intens, inflor, pus, mal gust o febre, s’acosta més a una situació d’urgència que no pas a un simple problema de color.
Dents rosades (el “pink tooth”)
És el color que més desconcerta, però també un dels que més pesa. Pot aparèixer en casos de reabsorció interna (un procés en què el teixit del dent es va “descomponent” des de dins) i s’ha de revisar com més aviat millor, sobretot en dents definitives.
En dents de llet pot passar abans de caure, però si el to rosat persisteix o apareix de manera sobtada, és motiu per consultar.
El que decideix si és “taca” o “problema”
El dentista és qui pot diferenciar entre:
- Taques superficials, que sovint milloren amb higiene, neteges professionals o tractaments estètics.
- Alteracions internes, que poden requerir empastaments, endodòncia o altres tractaments segons el cas.
Prevenció 2026: el bàsic continua sent el que funciona
Per reduir el risc de canvi de color (i, sobretot, de càries i inflamació):
- Raspallat 2 cops al dia amb pasta amb fluor i higiene interdental diària.
- Moderar cafè, te, vi negre i tabac.
- Dieta equilibrada i menys sucres freqüents.
- Revisions i neteges periòdiques.
