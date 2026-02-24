Aquest càncer “silenciós” pot començar amb un detall al coll: els primers senyals que moltes dones ignoren
Afecta sobretot dones a partir dels 40–60, però el missatge és clar: si es detecta aviat, el pronòstic acostuma a ser molt bo
El càncer de tiroide és un d’aquells diagnòstics que sovint arriba sense fer soroll. I precisament per això pot passar desapercebut: en molts casos, no dona símptomes al principi o els signes es confonen amb molèsties comunes. Tot i així, la majoria de tumors tiroïdals (especialment els més freqüents) tenen una evolució lenta i taxes de supervivència molt altes quan es detecten a temps.
El primer “avís” més habitual: un bony al coll
El símptoma més típic és notar un nòdul o bony a la part baixa i frontal del coll, sovint dur, que pot créixer lentament i no necessàriament fa mal.
Altres senyals que convé vigilar (sobretot si duren setmanes) són:
- Ronquera o canvis de veu sense causa clara
- Dolor al coll o sensació de pressió a la gola
- Dificultat per empassar o per respirar
- Tos o mal de coll que no marxa
Important: tenir nòduls tiroïdals és relativament freqüent i la majoria no són càncer, però si el canvi és nou o progressiu, cal revisar-lo.
Qui té més risc? El perfil més repetit
Els grans factors que es repeteixen en les guies i la pràctica clínica són:
- Ser dona (és més freqüent en dones que en homes)
- Edat adulta (sovint es diagnostica al voltant dels 50)
- Antecedents familiars i algunes síndromes genètiques
- Exposició prèvia a radiació (especialment al coll)
Com es confirma: de la palpació a la punció
Quan hi ha sospita, el circuit habitual passa per exploració i proves com:
- Exploració física i història clínica
- Ecografia tiroïdal
- Analítiques segons criteri mèdic
- I, si toca, una biòpsia amb agulla fina (PAAF/FNA) per aclarir si el nòdul és benign o no
Tractament i pronòstic 2026: el punt fort és la detecció precoç
El tractament més comú és la cirurgia (parcial o total segons mida, tipus i risc). Si s’extreu tota la tiroide, cal tractament hormonal substitutiu de per vida. En alguns casos també es fa tractament amb iode radioactiu o seguiment actiu, segons el perfil del tumor.
I aquí ve la dada tranquil·litzadora: per als tipus més freqüents, les xifres de supervivència a 5 anys són molt altes, especialment quan el càncer està localitzat (al voltant de >99% en moltes sèries).
Nota útil (sense alarmisme): si notes un bony nou al coll o una ronquera persistent, el més sensat és demanar visita i que ho valori un professional. En aquest tema, el “ja se’m passarà” és el que més retarda diagnòstics simples.
