Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
"Saltamontes" robatNous contenidors GironaAeroport de GironaMercat de RosesAlabès-GironaPressupostos GeneralitatOriol Cardona
instagramlinkedin

El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car

Molts experts coincideixen en una idea: just en llevar-te, el teu cos ja va amb “turbo” per culpa del cortisol… i afegir-hi cafeïna massa aviat pot ser menys útil (i més agressiu) del que sembla

Imatge d'arxiu d'un cafè.

Imatge d'arxiu d'un cafè. / DdG

Bruna Segura

Girona

Per a molta gent, obrir els ulls i anar directe a la cafetera és rutina sagrada. Però aquest hàbit té una explicació fisiològica que sovint es passa per alt: quan et despertes, el teu cos activa el que es coneix com a cortisol awakening response (CAR), un augment natural de cortisol que ajuda a posar-te en marxa. I aquest pic sol arribar entre 30 i 60 minuts després de despertar-te.

Per què el cafè “just en llevar-se” pot ser mala idea

Quan el cortisol ja està pujant, el cafè no sempre “fa més efecte”, perquè estàs afegint estimulació sobre un sistema que ja està activat. A més, hi ha evidència que la cafeïna pot augmentar el cortisol en determinats contextos, especialment en persones no habituades o segons la situació (estrès, descans, etc.).

A la pràctica, això es tradueix en el que molta gent descriu com:

  • nervis o “acceleració” massa d’hora,
  • sensació de dependència (necessitar-ne més al cap d’una estona),
  • i pitjor tolerància si ja vas just de son.

Quin és el millor moment per a la primera tassa

La recomanació que es repeteix més (i que continua circulant el 2026) és esperar 60–90 minuts després de llevar-te —o, si més no, deixar passar una estona— perquè el pic natural de cortisol ja hagi baixat una mica i la cafeïna tingui més sentit.

Un altre detall pràctic: si prens més d’un cafè al dia, té sentit espaiar-los, perquè el cos no entri en una muntanya russa d’estímul.

“Perillós per a la salut”? Depèn del teu cos… però hi ha límits clars

El cafè no és verí: en adults sans, la majoria d’organismes de referència situen una ingesta moderada com a segura fins a 400 mg de cafeïna al dia (aprox., segons la beguda i la mida).

Ara bé, si tens ansietat, hipertensió, problemes de son, arítmies, estàs embarassada o notes símptomes (palpitacions, tremolor, malestar), el “moment” i la “quantitat” poden importar molt més.

En resum

Si vols fer el gest més intel·ligent (i que el cafè et rendeixi de veritat):

  • no el prenguis just en aixecar-te,
  • espera una mica (idealment 1 hora aproximadament),
  • i mantén el consum en un rang raonable.

Notícies relacionades

El cafè no falla: el que falla sovint és l’hora.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents