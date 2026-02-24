El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
Molts experts coincideixen en una idea: just en llevar-te, el teu cos ja va amb “turbo” per culpa del cortisol… i afegir-hi cafeïna massa aviat pot ser menys útil (i més agressiu) del que sembla
Per a molta gent, obrir els ulls i anar directe a la cafetera és rutina sagrada. Però aquest hàbit té una explicació fisiològica que sovint es passa per alt: quan et despertes, el teu cos activa el que es coneix com a cortisol awakening response (CAR), un augment natural de cortisol que ajuda a posar-te en marxa. I aquest pic sol arribar entre 30 i 60 minuts després de despertar-te.
Per què el cafè “just en llevar-se” pot ser mala idea
Quan el cortisol ja està pujant, el cafè no sempre “fa més efecte”, perquè estàs afegint estimulació sobre un sistema que ja està activat. A més, hi ha evidència que la cafeïna pot augmentar el cortisol en determinats contextos, especialment en persones no habituades o segons la situació (estrès, descans, etc.).
A la pràctica, això es tradueix en el que molta gent descriu com:
- nervis o “acceleració” massa d’hora,
- sensació de dependència (necessitar-ne més al cap d’una estona),
- i pitjor tolerància si ja vas just de son.
Quin és el millor moment per a la primera tassa
La recomanació que es repeteix més (i que continua circulant el 2026) és esperar 60–90 minuts després de llevar-te —o, si més no, deixar passar una estona— perquè el pic natural de cortisol ja hagi baixat una mica i la cafeïna tingui més sentit.
Un altre detall pràctic: si prens més d’un cafè al dia, té sentit espaiar-los, perquè el cos no entri en una muntanya russa d’estímul.
“Perillós per a la salut”? Depèn del teu cos… però hi ha límits clars
El cafè no és verí: en adults sans, la majoria d’organismes de referència situen una ingesta moderada com a segura fins a 400 mg de cafeïna al dia (aprox., segons la beguda i la mida).
Ara bé, si tens ansietat, hipertensió, problemes de son, arítmies, estàs embarassada o notes símptomes (palpitacions, tremolor, malestar), el “moment” i la “quantitat” poden importar molt més.
En resum
Si vols fer el gest més intel·ligent (i que el cafè et rendeixi de veritat):
- no el prenguis just en aixecar-te,
- espera una mica (idealment 1 hora aproximadament),
- i mantén el consum en un rang raonable.
El cafè no falla: el que falla sovint és l’hora.
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Un conductor de 78 anys cau en un rec de Castelló d'Empúries i supera gairebé set vegades el límit d’alcohol
- Un soci del Barça denuncia Joan Laporta a l'Audiència Nacional
- Girona figura entre les ciutats espanyoles amb menys risc de patir accidents de trànsit lleus
- El sensesostre apallissat a Girona continua crític a l'UCI del Trueta
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
- Aquesta és la comarca gironina amb més accidents de trànsit urbans amb víctimes