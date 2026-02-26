Alerta sanitària: Demanen no consumir aquest formatge ratllat per la detecció de cossos estranys
L’alerta afecta productes de formatge ratllat distribuïts a l’Estat espanyol; l’AESAN recomana no consumir-los si es tenen a casa.
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha alertat de la presència de cossos estranys (estelles de fusta) en diversos productes de formatge ratllat.
La notificació s’ha tramitat a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), després de detectar-se una possible incidència que afecta diferents marques comercialitzades a l’Estat espanyol.
Segons la informació publicada, es tracta de productes de formatge ratllat del lot 2426026 i amb data de caducitat 05/06/2026.
Productes afectats
- Formatge ratllat gouda marca Alteza (format de 200 g, refrigerat)
- Formatge ratllat gouda marca Albéniz (format d’1 kg, refrigerat)
- Formatge ratllat mozzarella i provolone marca Froiz (format de 200 g, refrigerat)
Segons la informació disponible, la distribució inicial s’ha fet a diferents punts de l’Estat espanyol, i no es descarten redistribucions a altres zones.
Aquesta informació s’ha traslladat a les autoritats competents perquè es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització. Mentrestant, l’AESAN recomana que les persones que tinguin algun d’aquests productes a casa s’abstinguin de consumir-los.
