Aquestes son les millors patates xips del supermercat segons l'OCU
L’organització ha analitzat més de 300 productes i recorda que són aliments per a un consum ocasional, sobretot pel contingut de sal i greix
Fer l’aperitiu abans de l’àpat principal és força habitual a l’Estat espanyol. Sovint es tria des d’unes simples patates fregides fins a uns nachos amb guacamole. Però, si es vol vigilar l’alimentació, aquests productes poden convertir-se en un maldecap.
Per això, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat una guia de compra per orientar els consumidors a l’hora d’escollir opcions “no tan dolentes” dins dels aperitius salats.
Què ha analitzat l’OCU
L’estudi compara l’etiquetatge i la composició de més de 300 productes, entre els quals hi ha:
- patates fregides (clàssiques, ondulades, de palla i similars),
- patates amb sabors,
- nachos clàssics i amb sabors,
- patates xips,
- i aperitius vegetals (de verdures i llegums).
Des d’un bon inici, l’OCU insisteix que el consum ha de ser puntual, perquè acostumen a ser productes greixosos i salats.
Nutri-Score i la “Escala saludable”
L’anàlisi es basa en la “Escala saludable” de l’OCU, que pren com a referència el Nutri-Score, un sistema d’etiquetatge que classifica els aliments de la A (més favorable) a la E (menys favorable) amb lletres i colors.
Com menys sal, millor
En general, aquests aperitius aporten molta sal: de mitjana, al voltant d’1,1 g de sal per cada 100 g de producte. En alguns casos extrems, el contingut pot arribar a representar fins al 80% de la quantitat màxima diària recomanada (5 g).
Segons la guia, hi ha opcions amb menys sal, com les patates clàssiques sense sabors i alguns nachos, amb valors mitjans aproximats del 0,9%, i fins i tot productes sense sal afegida.
Additius i aromes de fum
També és habitual trobar-hi additius, com potenciadors de sabor (per exemple, el glutamat monosòdic, E621) i colorants. L’OCU recomana evitar-ne tants com sigui possible i recorda que hi ha productes amb sabors que, tot i així, no en porten.
Un altre punt destacat són les aromes de fum: alguns aliments processats aconsegueixen gust “fumat” sense haver passat per un fumat tradicional, perquè se’ls afegeixen aquestes aromes durant l’elaboració.
En aquest context, la notícia explica que l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha prohibit l’ús de vuit aromes de fum a partir del juny de 2026. En l’estudi de l’OCU s’hi haurien detectat 16 productes amb aromes d’aquest tipus, i tots corresponen a productes amb sabors (sobretot, de pernil).
Consells per fer un aperitiu més saludable
L’OCU proposa alguns criteris senzills per triar millor:
- buscar una llista d’ingredients curta,
- prioritzar el contingut de sal més baix,
- evitar ultraprocessats i additius innecessaris,
- i triar productes sense aromes de fum.
A més, suggereix alternatives més saludables per a l’aperitiu, com envinagrats (cogombrets, cebetes, albergínia) o bastonets de verdura (pastanaga, api, etc.). També apunta que els productes amb certificació ecològica sovint poden ser una millor opció que els que no la tenen.
