El Dr. Josep Ramon Cugat alerta: dormir poc o malament no és només “cansament”, és risc per al cor i la salut mental

Dormir menys de 6 hores i amb mala qualitat s’ha associat amb fins a un 79% més de risc de malaltia coronària en estudis de cohort

Les conseqüències de patir insomni són tant físiques com intel·lectuals

Les conseqüències de patir insomni són tant físiques com intel·lectuals / freepik

Abril Benítez

Durant anys es va menystenir el son com si fos una pausa del cos. Ara, la recerca el descriu com un procés actiu de recuperació i regulació. El pneumòleg Josep Ramon Cugat, referent en trastorns del son a la Catalunya central i vinculat a l’Althaia (amb feina clínica a la Clínica Sant Josep i l’àmbit de la medicina del son), insisteix que dormir és tan essencial com menjar o respirar.

Per què avui se li dona més importància

La vida accelerada, els horaris irregulars i l’ús de pantalles (i la seva llum blava) han empitjorat hàbits i han posat el focus en una idea clau: no només compten les hores, sinó la qualitat i la regularitat del descans. A més, els estudis moderns vinculen el son amb salut cardiovascular, metabolisme i benestar emocional, i això ha fet que deixi de ser un tema “menor” dins la medicina.

Què passa quan dormim malament

Conseqüències a curt termini

Menys concentració, més irritabilitat, pitjor rendiment i sensació de “no haver descansat”, sobretot quan el son es fragmenta i costa arribar a fases profundes realment reparadores.

Conseqüències a llarg termini (les més preocupants)

La literatura científica relaciona el son curt i/o irregular amb més risc de malaltia cardiovascular i pitjor perfil cardiometabòlic.

En paral·lel, els problemes d'insomni i el mal descans mantenen una relació estreta amb l’ansietat i altres trastorns emocionals, creant un cercle viciós: l’estrès empitjora el son i dormir malament alimenta l’estrès.

Quan el problema és un trastorn: insomni i apnea del son

No tot són “mals hàbits”. A banda de l’insomni (molt freqüent), hi ha trastorns com l’apnea del son, que fragmenta el descans amb microdespertars i baixades d’oxigen, i pot incrementar el risc cardiovascular si no es diagnostica i tracta a temps.

dormir

No puc dormir bé, què em passa? / periodico

Què fer, pas a pas, si no descanses bé

1) Revisa senyals bàsics

Et lleves cansat tot i dormir “prou” hores? Tens son de dia? Roncs forts o pauses respiratòries?

2) Ordena horaris i ambient

Mantén horaris regulars, redueix pantalles al vespre, llums càlides i habitació fosca: petites mesures que ajuden a respectar els ritmes circadiaris.

Notícies relacionades

3) Consulta si el problema persisteix

Un criteri pràctic que remarca l’especialista: si el mal son només passa entre setmana, sovint hi pesa l’estrès i el ritme. Si també es manté en caps de setmana o vacances, val la pena una valoració més a fons per descartar un trastorn del son.

