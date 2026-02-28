El Dr. Josep Ramon Cugat alerta: dormir poc o malament no és només “cansament”, és risc per al cor i la salut mental
Dormir menys de 6 hores i amb mala qualitat s’ha associat amb fins a un 79% més de risc de malaltia coronària en estudis de cohort
Durant anys es va menystenir el son com si fos una pausa del cos. Ara, la recerca el descriu com un procés actiu de recuperació i regulació. El pneumòleg Josep Ramon Cugat, referent en trastorns del son a la Catalunya central i vinculat a l’Althaia (amb feina clínica a la Clínica Sant Josep i l’àmbit de la medicina del son), insisteix que dormir és tan essencial com menjar o respirar.
Per què avui se li dona més importància
La vida accelerada, els horaris irregulars i l’ús de pantalles (i la seva llum blava) han empitjorat hàbits i han posat el focus en una idea clau: no només compten les hores, sinó la qualitat i la regularitat del descans. A més, els estudis moderns vinculen el son amb salut cardiovascular, metabolisme i benestar emocional, i això ha fet que deixi de ser un tema “menor” dins la medicina.
Què passa quan dormim malament
Conseqüències a curt termini
Menys concentració, més irritabilitat, pitjor rendiment i sensació de “no haver descansat”, sobretot quan el son es fragmenta i costa arribar a fases profundes realment reparadores.
Conseqüències a llarg termini (les més preocupants)
La literatura científica relaciona el son curt i/o irregular amb més risc de malaltia cardiovascular i pitjor perfil cardiometabòlic.
En paral·lel, els problemes d'insomni i el mal descans mantenen una relació estreta amb l’ansietat i altres trastorns emocionals, creant un cercle viciós: l’estrès empitjora el son i dormir malament alimenta l’estrès.
Quan el problema és un trastorn: insomni i apnea del son
No tot són “mals hàbits”. A banda de l’insomni (molt freqüent), hi ha trastorns com l’apnea del son, que fragmenta el descans amb microdespertars i baixades d’oxigen, i pot incrementar el risc cardiovascular si no es diagnostica i tracta a temps.
Què fer, pas a pas, si no descanses bé
1) Revisa senyals bàsics
Et lleves cansat tot i dormir “prou” hores? Tens son de dia? Roncs forts o pauses respiratòries?
2) Ordena horaris i ambient
Mantén horaris regulars, redueix pantalles al vespre, llums càlides i habitació fosca: petites mesures que ajuden a respectar els ritmes circadiaris.
3) Consulta si el problema persisteix
Un criteri pràctic que remarca l’especialista: si el mal son només passa entre setmana, sovint hi pesa l’estrès i el ritme. Si també es manté en caps de setmana o vacances, val la pena una valoració més a fons per descartar un trastorn del son.
