No és només el mòbil: Coneix el gest diari que podria afavorir la miopia
Un estudi apunta que el problema no seria únicament l’ús de pantalles, sinó el fet de fer treball de prop durant molta estona en interiors amb poca llum, reduint la llum que arriba a la retina
La miopia és un defecte visual que, amb els anys, s’ha anat estenent de manera notable. Segons la notícia, afecta gairebé el 50% dels adults joves als Estats Units i a gran part d’Europa, i arriba a prop del 90% en algunes zones de l’Àsia oriental. Les previsions tampoc són optimistes: s’estima que fins al 70% dels adolescents podrien ser miops l’any 2030.
Sovint s’ha atribuït l’augment de la miopia a l’ús de pantalles. Però el College of Optometry de la State University of New York ha publicat un estudi a Cell Reports que planteja una hipòtesi diferent: el factor clau podria ser la quantitat de llum que arriba a la retina quan es fa treball prolongat de prop en entorns amb poca il·luminació.
Poca llum a la retina
Segons expliquen els investigadors, el problema seria la combinació de dues coses: enfocar de prop durant molta estona (mòbil, tauleta o llibres) i fer-ho en interiors on hi ha llum insuficient. El doctor José Manuel Alonso, professor de la State University of New York i autor principal de l’estudi, afirma que els resultats suggereixen que un factor de fons comú podria ser, precisament, la llum que arriba a la retina durant aquest treball de prop, sobretot a dins de casa.
La notícia també recull l’explicació d’una participant de l’estudi, Urusha Maharjan: a l’exterior, amb llum intensa, la pupil·la es contrau per protegir l’ull i, tot i així, hi arriba molta llum. En canvi, quan una persona enfoca objectes propers a l’interior, la pupil·la també pot contreure’s per millorar la imatge, encara que no sigui per la lluminositat. Si l’ambient és fosc, aquesta combinació pot reduir de manera important la il·luminació retiniana.
Hipòtesi final: com podria influir en la miopia
En definitiva, la hipòtesi que proposen és que, si hi ha una reducció de l’estimulació de la retina durant períodes llargs —especialment amb mala il·luminació—, es podrien debilitar determinades vies neuronals implicades en el processament visual, cosa que contribuiria al desenvolupament i la progressió de la miopia.
Tot i que la notícia remarca que es tracta d’una hipòtesi, els autors consideren que pot aportar pistes rellevants per entendre millor com prevenir i tractar aquesta afecció visual, i per frenar-ne l’expansió.
