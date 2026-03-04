Afartades fora de control: el trastorn silenciós que pot arrasar la teva salut mental
No estàs sol/a: amb diagnòstic i tractament, es pot recuperar el control i tornar a tenir una relació sana amb el menjar
Els trastorns de la conducta alimentària (TCA) adopten moltes formes i sovint passen desapercebuts: anorèxia, bulímia, conductes de restricció, menjar compulsiu, fam emocional… En una societat marcada per la pressió estètica, aquests problemes no només afecten el cos: impacten de ple en la salut mental, l’autoestima i la vida quotidiana.
El trastorn per afartament: menjar sense gana i perdre el control
Allò que sovint es titlla de “manca de voluntat” té explicació clínica: el trastorn per afartament (recollit al DSM-5) es caracteritza per episodis d’ingesta molt abundant en molt poc temps, sovint d’amagat, fins i tot sense gana, amb una sensació clara de pèrdua de control i un malestar intens posterior.
La diferència amb excedir-se un dia puntual és la freqüència: pot repetir-se diverses vegades per setmana durant un període prolongat. I, a diferència d’altres trastorns com la bulímia, després no hi ha una conducta compensatòria (com provocar-se el vòmit o fer exercici extrem). Sovint s’entra en un cercle perillós: restricció → pèrdua de control → nou afartament.
És més habitual en adolescents i dones, especialment quan la pressió estètica i la cultura de la primesa (molt present a les xarxes) incrementen la insatisfacció corporal. Les conseqüències poden anar més enllà del pes: aïllament social, dificultats per dormir, i associació amb ansietat, depressió o altres problemes de salut mental.
Diagnòstic i tractament
El primer pas és posar-hi nom amb un diagnòstic professional. El més recomanable és buscar ajuda d’un equip de salut mental i, si cal, també d’un/a nutricionista per reconstruir hàbits sense caure en restriccions extremes.
Entre les opcions més utilitzades hi ha:
- Teràpia cognitivoconductual: ajuda a identificar detonants, trencar el cercle de l'afartament i consolidar canvis a llarg termini.
- Psicoteràpia interpersonal: treballa el vincle entre emocions, relacions i conducta alimentària.
- Grups d’autoajuda i suport: redueixen la vergonya i l’aïllament.
- Medicació (com alguns antidepressius o altres fàrmacs) només amb supervisió mèdica, especialment si hi ha ansietat o depressió associades.
Si ho està patint algú del teu entorn, evita retrets: moltes persones ho amaguen per vergonya. Apropa-t’hi amb cura, escolta i ofereix suport per demanar ajuda.
Si en algun moment hi ha pensaments d’autolesió o risc immediat, demana ajuda urgent: 112 (emergències) o el 024 (atenció a la conducta suïcida, Espanya).
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de "cafè dels rics" a centre neuràlgic del municipi
- Retornats de França a Portbou
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
- Girona haurà de pagar més de 300.000 euros per 42 sentències favorables als treballadors municipals
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- De fregar el 9 a Batxillerat a escollir una FP