Coneix els indicadors més comuns que poden revelar un Parkinson incipient
Especialistes de l’Hospital Clínic de Barcelona i de la Societat Catalana de Neurologia remarquen que alguns símptomes no motors (com el restrenyiment o la pèrdua d’olfacte) poden aparèixer 5 a 10 anys abans dels tremolors
El Parkinson és la segona malaltia neurodegenerativa més freqüent després de l’Alzheimer. Tot i que sovint s’associa als tremolors en repòs o a problemes de moviment, la recerca fa temps que alerta que hi ha senyals precoços que poden aparèixer molt abans del diagnòstic.
Símptomes que poden alertar abans dels tremolors
La doctora Maria José Martí, directora de la Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment de l’Hospital Clínic de Barcelona, assenyala que molts pacients tendeixen a normalitzar o passar per alt símptomes inicials que poden ser clau. Entre els indicadors més habituals hi ha:
- Restrenyiment crònic, present en una proporció molt alta de casos (fins al 80%, segons els especialistes).
- Depressió i ansietat, especialment freqüents en dones.
- Pèrdua d’olfacte.
- Trastorns del son.
- Disfunció sexual.
- Excés de saliva.
Els experts recorden que entre un 30% i un 40% de les persones amb Parkinson no presenten tremolors, de manera que aquests símptomes no motors poden ser, durant anys, l’única pista.
Per què és important detectar-lo aviat
Com passa amb altres malalties neurodegeneratives, identificar el Parkinson en fases inicials pot ajudar a millorar el control dels símptomes i a ajustar abans el tractament i el seguiment mèdic. L’origen de la malaltia s’associa a una combinació de factors genètics i envelliment, mentre que el paper dels factors ambientals continua en estudi.
Un repte pendent: entendre millor el risc
El doctor Javier Pagonabarraga, vinculat als grups especialitzats en trastorns del moviment, apunta que encara hi ha resultats no del tot concloents sobre com influeixen l’entorn i els hàbits en el risc de desenvolupar la malaltia. Tot i això, insisteix que conèixer i reconèixer els símptomes inicials és essencial.
A Catalunya, els professionals remarquen que la informació i la sensibilització són decisives perquè la població identifiqui aquests senyals i consulti a temps els serveis de neurologia. Detectar-los abans que apareguin els símptomes motors pot marcar una diferència important en la qualitat de vida.
