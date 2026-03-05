La postura corporal és clau per al cervell: l’experta explica per què pot marcar el teu nivell d’estrès i energia
Estar “com una boleta” és un senyal de vulnerabilitat: el cos li diu al cervell que necessita protecció
La postura corporal no és només una qüestió d’imatge: explica com ens sentim i també condiciona com ens veuen els altres. Les postures obertes solen transmetre seguretat, presència i confiança, mentre que les postures tancades poden delatar por, fatiga o ansietat. En aquest sentit, el cos actua com un “altaveu” del nostre estat intern.
El cos parla directament al cervell
La neurocientífica Ana Ibáñez (enginyera química, escriptora i conferenciant) ho ha explicat en un pòdcast del canal @laformulapod, on defensa que la postura és una de les vies més directes per “entrenar” el cervell i reduir l’estrès. Segons l’experta, si vols canviar la teva energia, el primer que has de canviar és la teva postura corporal, perquè “parla” directament al cervell i li comunica estats emocionals.
Un dels exemples més clars és posar-se com una boleta: fer-se petit, encorbar l’esquena, tancar espatlles i protegir el tronc. Per a Ibáñez, aquest gest envia un missatge inequívoc: vulnerabilitat i necessitat de protecció. El pas contrari —“fer-se gran”, obrir espatlles i ocupar espai— pot ajudar a reformular l’estat intern: encara que et sentis insegur, adoptar una postura de presència pot contribuir a rebaixar la sensació d’amenaça i, progressivament, a canviar la percepció del cervell.
Aquí entra també la respiració. L’experta insisteix que el patró respiratori i el patró postural són dues eines molt directes per modificar com ens sentim: una respiració curta i alta pot alimentar el nerviosisme, mentre que una respiració més profunda i regular pot afavorir la calma. Canviar postura i respiració, doncs, és una manera d’“ajustar” el sistema.
Els beneficis, segons aquest enfocament, poden notar-se tant en la salut mental com en la salut física: més calma, menys ansietat, millor concentració, més energia i una sensació més gran de control. I també menys tensió corporal: quan tenim el cos xafat —espatlles caigudes, coll endavant, pit tancat— és habitual sentir-nos més apàtics, amb el cap més carregat i amb menys empenta, com si el mateix cos confirmés el cansament.
