El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
Tot i que un consum moderat de cafè pot aportar beneficis a la majoria de persones, hi ha alguns col·lectius que haurien de vigilar-ne especialment la ingesta
El cafè continua sent una de les begudes més consumides a Catalunya, i la recerca manté que, en general, un consum moderat pot formar part d’una dieta saludable. L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) considera que, en adults sans, una ingesta de cafeïna de fins a 400 mil·ligrams al dia no sol plantejar problemes de seguretat. En dones embarassades, el límit recomanat baixa a 200 mil·ligrams diaris.
A més, diferents investigacions apunten que el consum moderat de cafè s’associa amb un menor risc de mortalitat i amb possibles beneficis cardiovasculars i metabòlics. La Mayo Clinic també recull que, en moltes persones, prendre cafè amb moderació pot ser compatible amb una bona salut.
Ara bé, això no vol dir que el cafè sigui igual de convenient per a tothom. Hi ha perfils en què la cafeïna pot provocar més molèsties o fer necessari un control més estricte del consum.
Les persones especialment sensibles a la cafeïna poden notar efectes adversos fins i tot amb quantitats baixes: nerviosisme, tremolors, palpitacions o dificultat per dormir. La mateixa EFSA adverteix que dosis úniques d’uns 100 mil·ligrams ja poden alterar el son en alguns adults, sobretot si es prenen a última hora del dia.
Les dones embarassades són un altre dels grups que han d’anar més amb compte. Els organismes sanitaris mantenen la recomanació de no superar els 200 mil·ligrams de cafeïna al dia, ja que un consum superior s’ha relacionat amb més risc de complicacions com el baix pes en néixer, i alguns serveis de salut també l’associen a un augment del risc d’avortament.
També convé vigilar-ne el consum en persones amb ansietat, insomni o palpitacions. El sistema de salut britànic recorda que la cafeïna pot empitjorar l’ansietat, alterar el descans i afavorir les palpitacions en persones predisposades. Igualment, el cafè pot agreujar símptomes de reflux o cremor d’estómac en alguns casos.
Un altre punt clau són alguns medicaments. La cafeïna pot interactuar amb determinats tractaments i intensificar-ne els efectes o les molèsties. Per exemple, el NHS assenyala que la ciprofloxacina pot fer que el cos elimini la cafeïna més lentament, cosa que pot augmentar el nerviosisme, l’insomni o la sensació de cor accelerat. MedlinePlus també recomana consultar amb professionals sanitaris si es prenen fàrmacs o suplements que puguin interactuar amb la cafeïna.
Pel que fa al consum, les últimes dades sectorials de l’Associació Espanyola del Cafè indiquen que a l’Estat espanyol ja se superen els 67 milions de tasses diàries, per sobre de les xifres que es difonien fa un parell d’anys.
En resum, el cafè no és cap enemic per a la majoria de la població i, pres amb moderació, pot encaixar sense problemes en el dia a dia. Però si tens embaràs, problemes de son, ansietat, reflux, palpitacions o prens certs medicaments, convé revisar quanta cafeïna prens i, si cal, comentar-ho amb el metge o la farmacèutica de referència.
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Veïns d'un barri de Girona volen evitar que una Festa Major d'un altre barri se celebri a casa seva
- Un conductor ferit greu a l'N-260 després de quedar atrapat per una esllavissada a Ripoll
- El comissari i excap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, deixa el cos policial
- La llevantada Regina provoca les primeres incidències i deixa 180 litres a Viladrau
- Els amos dels patinets elèctrics hauran de pagar entre 80 i 250 euros per regularitzar-los