Quina fruita seca s’ha de menjar cada dia per protegir el cor?
L’estudi PREDIMED vincula el consum diari de fruita seca amb un menor risc d’infart dins la dieta mediterrània
L’estrès, l’ansietat, el sedentarisme i una alimentació poc equilibrada passen factura: colesterol alterat, més inflamació i pitjor salut del cor. En aquest context, petits hàbits sostinguts poden ajudar a protegir la salut cardiovascular —i un dels més simples és incorporar una ració diària d’una fruita seca concreta.
L’aliment i la quantitat: què recomana l’expert
El cardiòleg Aurelio Rojas assenyala que l’aliment clau són les nous i que una ingesta orientativa de sis a vuit nous al dia (aproximadament un grapat petit) pot tenir un impacte positiu dins d’una dieta saludable.
Aquesta recomanació, segons el text, es recolza en l’evidència científica: metaanàlisis publicades a l’American Journal of Clinical Nutrition han observat millores en marcadors relacionats amb el colesterol, especialment en el LDL oxidat, la forma més associada a la formació de plaques a les artèries.
Beneficis d’una ingesta adequada de nous
- Millora del perfil lipídic: no es tracta només de “baixar el colesterol”, sinó de reduir el component més problemàtic, com l’LDL oxidat.
- Més capacitat d’adaptació a l’estrès: les nous s’associen a una millor variabilitat de la freqüència cardíaca (VFC), un indicador vinculat a com el cos gestiona l’estrès i la resposta del sistema nerviós.
- Menys inflamació silenciosa: el consum regular pot contribuir a reduir la inflamació de baix grau, mesurable amb la proteïna C reactiva ultrasensible (PCR-us), un marcador que, si és alt, s’associa a més risc cardiovascular encara que altres valors semblin normals.
- Prevenció cardiovascular: dins el marc de la dieta mediterrània, l’estudi PREDIMED és una de les referències citades quan es parla de la relació entre el consum de fruita seca (com les nous) i un menor risc d’esdeveniments com l’infart.
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Veïns d'un barri de Girona volen evitar que una Festa Major d'un altre barri se celebri a casa seva
- Un conductor ferit greu a l'N-260 després de quedar atrapat per una esllavissada a Ripoll
- El comissari i excap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, deixa el cos policial
- La llevantada Regina provoca les primeres incidències i deixa 180 litres a Viladrau
- Els amos dels patinets elèctrics hauran de pagar entre 80 i 250 euros per regularitzar-los