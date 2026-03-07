Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quina fruita seca s’ha de menjar cada dia per protegir el cor?

L’estudi PREDIMED vincula el consum diari de fruita seca amb un menor risc d’infart dins la dieta mediterrània

Quins fruits secs són més recomanables per al teu cor?

Quins fruits secs són més recomanables per al teu cor? / 8photo

Abril Benítez

L’estrès, l’ansietat, el sedentarisme i una alimentació poc equilibrada passen factura: colesterol alterat, més inflamació i pitjor salut del cor. En aquest context, petits hàbits sostinguts poden ajudar a protegir la salut cardiovascular —i un dels més simples és incorporar una ració diària d’una fruita seca concreta.

L’aliment i la quantitat: què recomana l’expert

El cardiòleg Aurelio Rojas assenyala que l’aliment clau són les nous i que una ingesta orientativa de sis a vuit nous al dia (aproximadament un grapat petit) pot tenir un impacte positiu dins d’una dieta saludable.

Aquesta recomanació, segons el text, es recolza en l’evidència científica: metaanàlisis publicades a l’American Journal of Clinical Nutrition han observat millores en marcadors relacionats amb el colesterol, especialment en el LDL oxidat, la forma més associada a la formació de plaques a les artèries.

Beneficis d’una ingesta adequada de nous

  • Millora del perfil lipídic: no es tracta només de “baixar el colesterol”, sinó de reduir el component més problemàtic, com l’LDL oxidat.
  • Més capacitat d’adaptació a l’estrès: les nous s’associen a una millor variabilitat de la freqüència cardíaca (VFC), un indicador vinculat a com el cos gestiona l’estrès i la resposta del sistema nerviós.
  • Menys inflamació silenciosa: el consum regular pot contribuir a reduir la inflamació de baix grau, mesurable amb la proteïna C reactiva ultrasensible (PCR-us), un marcador que, si és alt, s’associa a més risc cardiovascular encara que altres valors semblin normals.
  • Prevenció cardiovascular: dins el marc de la dieta mediterrània, l’estudi PREDIMED és una de les referències citades quan es parla de la relació entre el consum de fruita seca (com les nous) i un menor risc d’esdeveniments com l’infart.

