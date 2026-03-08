Embaràs amb obesitat o diabetis: més risc de complicacions i efectes que poden marcar la salut dels fills
De la preeclàmpsia a la macrosomia: els riscos no s’acaben amb el part i poden deixar empremta a llarg termini
Durant la gestació, el pes i la glucosa són dos indicadors clau perquè condicionen tant l’evolució de l’embaràs com el part. Quan hi ha obesitat o diabetis gestacional, el risc de complicacions s’incrementa: no només en el moment de donar a llum, sinó també després, amb conseqüències que poden afectar la descendència durant anys.
Què passa durant l’embaràs i el part
En cas d’obesitat (IMC elevat), augmenta la probabilitat de cesària i, si cal operar, també poden créixer riscos associats com infecció o sagnat, entre altres complicacions obstètriques.
Quan el problema és la diabetis durant l’embaràs (inclosa la diabetis gestacional), els riscos descrits a les guies clíniques inclouen preeclàmpsia, avortament espontani, anomalies fetals, macrosomia (nadons massa grans), i complicacions neonatals com hipoglucèmia o distrès respiratori.
Després del part: què s’ha vist en els fills
El focus de la recerca més recent és que els efectes poden anar més enllà del naixement. Un estudi publicat a Cardiovascular Diabetology va analitzar com la condició metabòlica materna (obesitat i/o diabetis gestacional) pot reprogramar patrons de metilació de l’ADN en els nadons durant el primer any de vida, és a dir, provocar alteracions epigenètiques (canvis que afecten l’expressió dels gens sense modificar la seqüència de l’ADN).
Segons els equips implicats (Hospital General de València, Universitat de València i INCLIVA, amb col·laboració de grups del CSIC, la Universitat d’Oviedo i el CIBER), aquestes marques moleculars s’associen a vies vinculades al metabolisme, la senyalització cardiovascular i la funció mitocondrial, i apunten a una predisposició més alta a diabetis, obesitat i problemes cardiovasculars al llarg de la vida.
La pediatra i investigadora Empar Lurbe (CIBEROBN-INCLIVA) subratlla que l’embaràs és una etapa determinant per al futur risc cardiometabòlic dels fills. I el també coordinador Mario Fraga (CIBERER, Universitat d’Oviedo) adverteix que l’obesitat materna podria arribar a afectar fins al 30% de les gestants, amb impacte directe en salut pública.
Dades: és un problema freqüent?
- A Catalunya, un estudi amb dades reals de l’atenció primària (SIDIAP) va estimar una prevalença de diabetis gestacional del 7,9% (2010–2019) sobre més de 221.000 gestacions analitzades.
- A escala global, una revisió a The Lancet situa la diabetis gestacional al voltant del 14% dels embarassos (amb variacions segons criteris diagnòstics i poblacions).
Consells per reduir el risc d’obesitat i diabetis durant l’embaràs
- Planificació i control preconcepcional si hi ha sobrepès o diabetis: revisar estat metabòlic i objectius amb l’equip mèdic.
- Prioritzar alimentació saludable i activitat física adaptada a l’embaràs (sempre amb seguiment professional si hi ha risc).
- Fer el cribratge de diabetis gestacional quan toca i seguir el pla de control de glucosa si el diagnòstic és positiu.
- Evitar tabac i altres tòxics i seguir la suplementació recomanada a l’embaràs quan estigui indicada.
- Si hi ha diabetis gestacional, no deixar-ho “en pausa” després del part: les guies recomanen control metabòlic a les 6–12 setmanes postpart i seguiment posterior segons el risc.
- Mantenir controls obstètrics per detectar a temps complicacions com preeclàmpsia, polihidramni o macrosomia
