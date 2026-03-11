El càncer més diagnosticat a Espanya continua avançant en silenci
Espanya superarà els 300.000 nous casos de càncer aquest 2026
Els càncers més freqüents a Espanya continuen sent el colorectal, el de mama, el de pulmó i el de pròstata, però el que més preocupa dins l’àmbit digestiu és el de còlon i recte, pel seu enorme volum de casos i perquè sovint no dona senyals clars al principi. Segons la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) i la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (REDECAN), gairebé una quarta part dels tumors tenen origen a l’aparell digestiu. A més, la incidència continua pujant per l’envelliment de la població i per factors evitables com el tabac, l’alcohol, l’obesitat i el sedentarisme.
Per què apareix i com es pot detectar a temps
El càncer colorectal pot avançar en silenci durant anys, i aquí hi ha el gran perill. Per això, el diagnòstic precoç és clau: una simple prova de sang oculta en femta i, si cal, una colonoscòpia, poden detectar-lo abans que sigui massa tard. La SEPD recorda que, si es troba a temps, la supervivència pot arribar al 90%. La prevenció també és bàsica: cal seguir una dieta rica en fibra, fruita i verdura, reduir els greixos i les carns vermelles, fer exercici, no fumar i moderar l’alcohol.
Què fer si ens el diagnostiquen
Rebre un diagnòstic de càncer és un cop dur, però no s’ha de perdre temps ni esperança: cal posar-se immediatament en mans de l’equip mèdic, seguir totes les proves i començar el tractament com més aviat millor. La investigació ha permès duplicar la supervivència global en els últims 40 anys, però encara hi ha tumors, com el de pàncrees, fetge o esòfag, que sovint es detecten tard i tenen menys opcions terapèutiques. A Espanya, després del càncer de tràquea, bronquis i pulmó, els tumors que més morts causen són el colorectal (10.451 defuncions) i el de pàncrees (8.392), una dada que evidencia que arribar a temps pot marcar la diferència.
