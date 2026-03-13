L’aliment que recomana Aurelio Rojas per protegir el cor i reduir el risc d’infart
El cardiòleg assegura que aquest aliment també pot ajudar a combatre l’estrès i a millorar alguns marcadors clau de salut cardiovascular
L’alimentació continua sent un dels grans pilars per prevenir moltes malalties. La salut cardiovascular i també la cerebral es poden cuidar amb hàbits molt simples, i entre els aliments que més destaquen hi ha els fruits secs, especialment les nous. Diversos estudis han relacionat el consum habitual de fruits secs dins la dieta mediterrània amb una reducció del risc cardiovascular, i el gran assaig PREDIMED va associar aquest patró amb una disminució d’un 30 per cent dels esdeveniments cardiovasculars majors.
Sobre aquesta qüestió n’ha parlat el cardiòleg Aurelio Rojas, que en una publicació recent a les xarxes posa les nous com un dels aliments més interessants per cuidar el cor. Segons explica, aquest fruit sec destaca per damunt d’altres per l’evidència científica que l’acompanya i pels efectes que pot tenir en diferents marcadors relacionats amb el benestar cardiovascular.
Un dels primers beneficis que assenyala és la millora del colesterol, especialment pel que fa al LDL oxidat, un marcador relacionat amb el risc cardiovascular. També defensa que les nous poden afavorir una millor resposta del sistema nerviós davant l’estrès i contribuir a una millor variabilitat de la freqüència cardíaca, un indicador sovint vinculat a una millor salut del cor. A més, remarca que el seu consum habitual també s’ha relacionat amb una reducció de la inflamació sistèmica, un factor que cada cop es considera més important en moltes malalties cròniques.
La recomanació que destaca el doctor és força concreta: uns 30 grams de nous al dia, l’equivalent aproximat a entre sis i vuit unitats, segons la mida. Aquesta és la quantitat que acostuma a aparèixer en molts dels estudis i que s’associa als beneficis observats dins d’un patró d’alimentació saludable.
Així, el missatge és clar: incorporar nous al dia a dia pot ser un gest senzill però útil per cuidar el cor, reduir factors de risc i, de retruc, ajudar també a gestionar millor l’estrès. No es tracta d’un aliment miraculós ni d’un substitut d’un tractament mèdic, però sí d’un recurs assequible i fàcil d’incloure en la dieta que suma punts a favor de la salut cardiovascular.
