Finalment la ciència dona una resposta definitiva: Què és pitjor per a la salut, el vaper o el tabac?
Un grup de 23 experts planta cara a Brussel·les i avisa que equiparar el vapeig amb fumar cigarrets pot confondre milions de persones a tot l’Estat espanyol i Europa
El debat feia temps que cremava, però ara ha esclatat del tot. Què és pitjor: el vaper o el tabac de tota la vida? La pregunta torna al centre de la polèmica després que 23 científics i experts independents hagin reclamat a la Comissió Europea una rectificació urgent per unes declaracions que consideren errònies i perilloses.
Tot va començar quan el comissari europeu de Salut i Benestar Animal, Olivér Várhelyi, va assegurar que productes com els cigarrets electrònics, el tabac escalfat o les bosses de nicotina són tan perjudicials com els cigarrets tradicionals. La frase va encendre totes les alarmes dins la comunitat científica i ha acabat provocant una resposta directa a Brussel·les.
Els experts, en una carta adreçada a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, sostenen que aquesta afirmació no s’ajusta a l’evidència científica actual. Segons defensen, els productes sense combustió no són innocus, però tampoc es poden posar al mateix sac que el tabac convencional, perquè el seu risc seria molt inferior al de fumar cigarrets.
I aquí hi ha la clau del debat. El tabac tradicional continua sent el gran enemic. Fumar és una de les principals causes evitables de mort i, només a la Unió Europea, està relacionat amb prop de 700.000 morts cada any. Per això, molts investigadors alerten que barrejar tots els productes sota el mateix missatge pot tenir un efecte contrari al que es busca: desorientar fumadors adults que volen deixar el cigarret.
Ara bé, això no vol dir que el vaper sigui segur. La nicotina continua sent una substància addictiva i diversos organismes sanitaris adverteixen que també pot tenir efectes nocius sobre el sistema cardiovascular, encara que no hi hagi combustió. A més, preocupa especialment l’augment del consum entre adolescents, un fenomen que fa temps que encén les alertes a escala europea.
Per tant, la resposta que dona avui la ciència és més matisada del que molts voldrien: el tabac convencional continua sent, amb diferència, l’opció més nociva, però això no converteix el vaper ni altres productes de nicotina en alternatives saludables. El que diu una part important de la comunitat científica és que no fan el mateix mal, i que dir el contrari pot acabar perjudicant la salut pública.
Aquest xoc de criteris també té impacte a casa nostra. A Catalunya, i també a Girona, el debat no és només mèdic, sinó també social: com es protegeix els joves del vapeig sense enviar missatges simplistes a la població adulta que intenta abandonar el tabac. I en paral·lel, a l’Estat espanyol i a la resta d’Europa, continua la pressió per endurir la regulació sobre aquests productes.
De moment, la polèmica és ben viva. Brussel·les és al centre de la tempesta i la gran pregunta ja no és només què és pitjor, sinó si les institucions europees estan explicant bé els riscos reals de cada producte.
