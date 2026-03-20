Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
habitatge Gironaagenda Gironafira Alimentariavaga docentsdesaparegut BarcelonaMíchel SánchezCuba
instagramlinkedin

La prova que pot avançar-se a les fractures: així detecta la densitometria l’osteoporosi abans que doni la cara

A Espanya, l’osteoporosi afecta unes 2,945 milions de persones i prop del 79,2% dels casos corresponen a dones, una dada que evidencia l’abast d’una malaltia sovint silenciosa fins que provoca la primera fractura

La prova que el teu cos necessita a partir dels 65 / Drazen Zigic

Abril Benítez

La densitometria òssia és una prova diagnòstica que mesura la mineralització de l’os i serveix per detectar de manera precoç si hi ha osteoporosi o osteopènia, predir el risc de fractura i decidir si cal iniciar tractament. Es fa perquè moltes vegades la pèrdua de massa òssia avança sense símptomes clars, i quan dona senyals ja ho fa en forma de fractura, dolor o pèrdua d’alçada.

L’osteoporosi és una malaltia en què l’os perd densitat i resistència, es torna més fràgil i es fractura amb més facilitat, sobretot a la columna, el maluc o el canell. És especialment freqüent en dones després de la menopausa per la caiguda dels estrògens i també augmenta amb l’envelliment, fins al punt que és especialment habitual a partir dels 70 anys, tot i que pot afectar qualsevol persona. El gran problema és que sovint no fa mal al principi: per això se la coneix com una malaltia silenciosa.

Aquí és on la densitometria es converteix en clau. Les recomanacions internacionals de cribratge indiquen fer-la a les dones de 65 anys o més i també a les dones postmenopàusiques de menys de 65 anys si tenen factors de risc, com ara baix pes, antecedents familiars de fractura de maluc, tabaquisme o consum elevat d’alcohol. A la pràctica clínica també es fa quan hi ha sospita de pèrdua òssia o quan es vol valorar millor el risc de fractura.

Si la prova detecta osteopènia o osteoporosi, el pas següent no és només posar-hi nom, sinó actuar. Cal valorar el risc de fractura i, segons cada cas, reforçar l’exercici físic, assegurar una dieta rica en calci i vitamina D, evitar el tabac i l’excés d’alcohol i, si cal, començar tractament farmacològic. La clau és no esperar que el primer avís sigui una fractura: la millor estratègia és la detecció precoç i la prevenció.

Tracking Pixel Contents