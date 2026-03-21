Un entrenador professional ho té clar: «A l’hora de caminar, la velocitat compta»
L’expert deixa clar que no només importa quant temps es fa l’exercici.
Claudio Torres
Cada cop hi ha més consciència al voltant de la salut física i l’esport, i de com ens beneficien no només el cos sinó també la ment. Per això, ja és habitual veure com molta gent del nostre entorn fa exercici cada dia amb l’objectiu de mantenir-se en forma o, simplement, de cuidar la salut.
I hi ha moltes maneres de fer-ho, i una de molt beneficiosa i senzilla és caminar. És l’exercici que més persones poden fer, sense excepció i sense que importi l’edat, l’alçada, la força física o el pes. No és el més complet, però milers d’estudis n’acrediten els beneficis de caminar diàriament, evitant així el sedentarisme.
Davant d’aquesta tendència, l’entrenador personal Marcos Vázquez ha explicat fins a quin punt és important aquest exercici i on en són els factors clau. Perquè van molt més enllà del temps que hi dediquem, un aspecte que molts consideren l’únic matís.
L’expert assegura que no només importa quant, que tot i que també és rellevant, el que és realment clau és el ritme a què es fa. És a dir, la velocitat.
Assegura que dues persones que recorren la mateixa distància no obtindran els mateixos beneficis si una camina més de pressa que l’altra. En aquest cas, qui ho faci a un pas més lleuger n’obtindrà més beneficis.
Ell mateix va fer un càlcul que ajuda a entendre com n’és d’important la velocitat a l’hora de caminar: assegura que fer 8.000 passes ràpides és el mateix que fer-ne 14.000 a pas lent. Això pot ajudar a organitzar les caminades diàries, ja que s’hi inverteix menys temps però gairebé s’aconsegueix el doble de beneficis.
I, és clar, tot i que caminar és important, Marcos Vázquez recorda la necessitat de fer exercicis de força, que tothom pot fer fins i tot amb menys intensitat. És un hàbit indubtablement beneficiós i recomanable per a tothom, independentment de l’edat.
