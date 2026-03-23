La gran epidèmia silenciosa: cada cop dormim pitjor i ja n’estem pagant les conseqüències
L’insomni s’ha convertit en un dels grans problemes de salut actuals, agreujat pel ritme de vida, les pantalles i la manca de descans real
Dormir malament ja no és una excepció. Cada vegada hi ha més persones que s’aixequen amb la sensació de no haver descansat, i en molts casos això ja no és només una mala nit puntual, sinó un problema persistent. Els especialistes recorden que es considera insomni crònic quan una persona dorm malament almenys tres dies a la setmana durant tres mesos o més. A Espanya, aquest trastorn afecta entre un 6% i un 14% de la població, una xifra que confirma fins a quin punt el problema s’ha estès.
Aquest empitjorament del son no és casual. L'experta Carmen Bellido aporta el criteri mèdic i expert que ajuda a entendre per què els problemes de son s’han disparat en els últims anys. Bellido és coordinadora del Servei de Prevenció de Riscos Laborals a l’Hospital General de Castelló i també coordinadora de l’Aliança pel Son. Segons ella i altres especialistes, assenyalen que avui dormim aproximadament una hora i mitja menys que abans. La llum artificial, l’excés de pantalles, la manca de desconnexió digital i un model de vida accelerat han alterat els hàbits de descans. També hi influeix el teletreball, que sovint allarga la jornada laboral, i la sensació constant d’anar tard a tot. En aquest context, el descans és el primer sacrificat.
Per què dormim pitjor que abans
El problema no és només dormir poques hores, sinó dormir malament. Hi ha persones que passen moltes hores al llit però no tenen un son reparador. És el cas, per exemple, de qui pateix apnees del son, un trastorn que interromp la respiració durant la nit i impedeix arribar a les fases profundes del descans. Això pot provocar mal de cap en llevar-se, boca seca, cansament constant i somnolència diürna.
Els especialistes insisteixen que cada persona té necessitats diferents i que no tothom ha de dormir el mateix nombre d’hores. El criteri real per detectar si hi ha un problemaés si la persona està irritable, cansada, amb dificultats per concentrar-se o s’adorm durant el dia, és probable que hi hagi un trastorn del son que cal atendre.
Quines solucions hi ha per combatre l’insomni
Quan els problemes per dormir es mantenen en el temps i afecten la vida diària, cal actuar. Els metges poden recórrer a tractaments farmacològics, però subratllen que no sempre han de ser la primera opció. Entre els medicaments més coneguts hi ha les benzodiazepines, utilitzades durant dècades per facilitar el son i reduir l’ansietat. Tot i això, les guies clíniques recomanen no prendre-les més de quatre setmanes, perquè estan pensades per a casos puntuals o d’insomni agut.
També existeixen els anomenats fàrmacs Z, més moderns i orientats sobretot a ajudar a agafar el son. Tot i que inicialment es van presentar com una alternativa més segura, també poden generar dependència, tolerància i somnolència residual. Per això, els experts insisteixen que qualsevol tractament s’ha de seguir amb control mèdic i no s’ha d’allargar sense supervisió.
Els suplements per dormir: què passa amb la melatonina**, el** magnesi** i la** valeriana****
Moltes persones recorren directament a suplements com la melatonina, el magnesi o la valeriana buscant una solució ràpida. Són productes populars i fàcils de trobar, però els especialistes adverteixen que molts d’aquests preparats no tenen una evidència científica sòlida que avali la seva eficàcia real contra l’insomni.
Això no vol dir que siguin sempre inútils, però sí que no s’han de prendre com una resposta automàtica. Abans de comprar qualsevol suplement, els experts recomanen consultar amb un especialista en medicina del son per determinar si realment hi ha un trastorn, quin n’és l’origen i quin és el tractament més adequat. El risc és tapar el problema sense resoldre’l.
Quan cal consultar el metge
El moment d’anar al metge arriba quan dormir malament comença a afectar el dia a dia. Si la falta de descans passa factura a la feina, a l’estat d’ànim, a la concentració o a la capacitat de fer vida normal, cal demanar ajuda professional. També convé consultar si hi ha roncs intensos, pauses respiratòries, despertars continus o sensació de no haver descansat gens encara que s’hagin dormit moltes hores.
Els especialistes insisteixen que obsessionar-se amb dormir un nombre concret d’hores no ajuda. El més important és valorar com es troba la persona l’endemà. Quan el cos deixa de recuperar-se i el cansament es converteix en rutina, l’insomni ja no és una molèstia menor: és un problema de salut que necessita atenció.
