Alerta pel mal descans: la psicòloga Núria Roure i la SEPAR avisen que dormir poc castiga cos i ment
El 48% dels adults a Espanya dorm malament, segons la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR)
Dormir no és només “descansar”: és un procés biològic essencial en què el cervell i el cos continuen treballant per reparar-se, consolidar informació i mantenir la salut física i mental. Els organismes sanitaris recorden que el son de qualitat ha de ser suficient i reparador. En nens i adolescents, a més, és clau per al creixement i el desenvolupament.
Les necessitats varien segons l’edat: els infants de 6 a 12 anys necessiten 9 a 12 hores; els adolescents de 13 a 18, 8 a 10 hores; els adults de 18 a 60, 7 hores o més; i la gent gran també necessita, en general, 7 a 9 hores. Durant l’embaràs, el cansament i els problemes de son són habituals, sobretot al primer trimestre i a les últimes setmanes, quan el pes, la incomoditat o les miccions nocturnes poden dificultar el descans.
Quan aquest descans falla, els efectes s’escampen per totes les etapes de la vida. En nens i joves, dormir poc s’associa a més risc d’obesitat, diabetis tipus 2, problemes de salut mental, lesions i pitjor rendiment escolar. En adults i persones grans, la falta de son empitjora l’aprenentatge, la concentració, la reacció, la presa de decisions, la memòria i la regulació de les emocions, i augmenta el risc d'hipertensió, obesitat, ictus i malaltia coronària.
Què n'opina l'experta Núria Roure i la SEPAR
Núria Roure, psicòloga, doctora en medicina del son, professora universitària a la Universitat de Lleida i la primera psicòloga acreditada a Espanya com a Somnologist per la European Sleep Research Society. Des de fa més de quinze anys és membre de la Societat Espanyola del Son i centra la seva feina a millorar els hàbits de descans i l’insomni.
Segons Roure, dormir de manera habitual menys de sis hores passa factura directa al cervell. La seva explicació és molt gràfica: el còrtex prefrontal, que governa els impulsos, els problemes i les decisions, funciona com si anés sota els efectes de l’embriaguesa; l’amígdala s’hiperactiva i fa que la persona estigui més irritable i “salti per qualsevol cosa”; i l’hipocamp, vinculat a la memòria, comença a fallar. Traduït al dia a dia: més oblits, més cansament mental, més impulsivitat i menys capacitat per consolidar la cosa apresa. El que descriu encaixa amb el que recullen els organismes de salut sobre la privació de son: pitjor memòria, més dificultat per decidir i més problemes per gestionar emocions i conducta.
La SEPAR, la societat científica dels pneumòlegs i cirurgians toràcics espanyols, fa temps que alerta que dormir malament és un problema de salut pública. La seva estratègia sobre salut del son calcula que el 54% dels adults no dorm les hores recomanades, que el 48% dorm malament i que més del 30% es desperta sense haver descansat; entre la població infantil i adolescent, 1 de cada 4 tampoc descansa adequadament.
A més, l’entitat adverteix que dormir menys de sis hores diàries augmenta el risc de malaltia coronària i de mortalitat, i que tant el son insuficient com l’excessiu s’associen amb més risc de diabetis tipus 2. També recorda que la falta de son afavoreix la irritabilitat, els canvis d’ànim, la baixa concentració i fins i tot la reducció de les defenses, fet que pot augmentar el risc d’infeccions.
Consells per dormir bé de veritat
Per millorar la qualitat del son, les recomanacions bàsiques són bastant clares: mantenir un horari regular per anar a dormir i llevar-se, tenir una rutina tranquil·la abans d’anar al llit, evitar pantalles com a mínim mitja hora abans, mantenir l’habitació fosca, silenciosa i fresca, i reduir cafeïna, alcohol i àpats pesants al vespre. També ajuda fer exercici regular, però no just abans d’anar a dormir.
En embarassades, el NHS recomana descansar tant com sigui possible, evitar migdiades tardanes, reduir la cafeïna al vespre i consultar el metge o la llevadora si la falta de son ja interfereix amb el dia a dia. I, en qualsevol edat, si els problemes per dormir es repeteixen o hi ha símptomes d’un possible trastorn del son, el pas correcte és consultar un professional sanitari. Dormir bé no és cap luxe: és salut.
