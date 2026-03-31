Dormir no és descansar: l’avís d’un expert sobre l’error que molta gent comet cada nit
Llevar-se cansat tot i haver dormit hores sovint no té a veure amb la quantitat de son, sinó amb la seva qualitat i amb la interrupció de les fases del descans
Hi ha persones que dormen unes quantes hores i, malgrat això, es lleven amb la sensació de no haver descansat gens. Segons explica el pneumòleg Durán Cantolla, el problema no és només el temps que es passa al llit, sinó com es dorm.
L’expert recorda que dormir no és simplement desconnectar. Perquè el cos i el cervell es recuperin de debò, cal completar correctament totes les fases del son.
Les fases del son, clau per recuperar-se
El son es divideix en diverses etapes. Primer arriben les fases lleugeres, conegudes com a N1 i N2, en què el cos es va relaxant de manera progressiva.
Després ve el son profund, o fase N3, que és el més reparador. És en aquest moment quan l’organisme es regenera, es reforça el sistema immunitari i es recupera l’energia física gastada durant el dia.
Finalment, arriba la fase REM, que és quan es produeixen els somnis. En aquesta etapa, la ment ordena records, regula emocions i consolida l’aprenentatge.
Completar totes aquestes fases forma un cicle de son, que acostuma a durar uns 90 minuts. El més habitual és fer-ne entre quatre i sis cada nit.
Quan el son es trenca, el descans desapareix
El problema apareix quan el son es fragmenta o alguna d’aquestes fases queda alterada. Trastorns com ara l’apnea del son, els microdespertars o un son massa superficial poden impedir un descans real.
En aquests casos, una persona pot dormir moltes hores i, tot i així, llevar-se amb una clara sensació de fatiga. L’especialista avisa que, si aquest procés falla, el cos se’n ressent.
Per això, els experts insisteixen que no s’ha de normalitzar el cansament constant. Dormir bé no és només qüestió d’hores, sinó de permetre que el cos completi correctament tots els processos que necessita durant la nit.
