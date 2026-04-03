Els experts coincideixen: aquestes són les 2 estratègies clau per perdre greix de la manera més efectiva

Especialistes en nutrició i exercici assenyalen dues vies especialment útils per reduir greix corporal de manera sostinguda: ajustar la dieta i fer activitat aeròbica a una intensitat controlada

Bruna Segura

Girona

Reduir el greix acumulat és un dels objectius més habituals quan es vol millorar la forma física. Ara bé, entre dietes extremes i rutines massa exigents, sovint costa trobar fórmules que es puguin mantenir en el temps i que no acabin amb efecte rebot.

Segons diversos experts, hi ha dues estratègies especialment útils que destaquen per la seva eficàcia i perquè són més sostenibles que altres mètodes més radicals: reduir els hidrats de carboni de mala qualitat i entrenar en zona 2 de freqüència cardíaca.

Menys hidrats refinats, més aliments de qualitat

La primera clau és revisar l’alimentació. No es tracta d’eliminar completament els hidrats de carboni, sinó de reduir sobretot els més refinats i prioritzar aliments que ajudin a mantenir millor la sacietat i l’equilibri metabòlic.

Això vol dir donar més pes a verdures, proteïnes i greixos saludables, i deixar en un segon terme productes com el pa blanc, la pasta refinada o els sucres afegits.

Els especialistes remarquen que aquest tipus d’ajust pot ajudar el cos a recórrer més fàcilment a les reserves de greix com a font d’energia.

Què és la zona 2 i per què se’n parla tant

La segona estratègia és fer exercici en la coneguda com a zona 2, és a dir, a una intensitat moderada en què el cos treballa de manera aeròbica i encara es pot parlar amb certa comoditat mentre es camina de pressa, es corre suau o es pedala.

Aquest tipus d’entrenament ajuda a millorar la capacitat del cos d’utilitzar greix com a combustible, sense generar un desgast excessiu ni una fatiga tan elevada com la dels entrenaments molt intensos.

Un mètode més sostenible

Un dels grans avantatges d’aquest enfocament és que resulta més assumible a llarg termini. A diferència d’altres opcions més agressives, permet treballar amb menys sensació d’esgotament i afavoreix una millor recuperació.

A més, aquest tipus d’activitat pot contribuir a millorar la resistència i a preservar millor la massa muscular mentre es redueix el greix corporal.

La combinació és el que marca la diferència

Quan aquestes dues estratègies es combinen, l’efecte pot ser més potent. D’una banda, una alimentació més ajustada ajuda a reduir excessos i a facilitar un millor control energètic. De l’altra, l’exercici aeròbic a intensitat moderada afavoreix l’ús del greix com a combustible.

La suma de totes dues vies crea un enfocament més equilibrat, realista i fàcil de mantenir amb el temps.

Sense presses, però amb constància

El missatge de fons és clar: per perdre greix de manera efectiva, no cal castigar-se, sinó construir hàbits que es puguin sostenir. Menjar millor i moure’s amb criteri acostuma a donar més resultat que no pas buscar solucions ràpides que duren poc.

