Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
Especialistes en activitat física alerten que caminar cada dia és saludable, però no basta per frenar la pèrdua de massa muscular associada a l’edat
Durant molts anys, caminar o nedar han estat dos dels consells més repetits per a la gent gran. Ara bé, cada cop hi ha més experts que remarquen que això, per si sol, no és suficient.
Diversos professionals de l’entrenament defensen que, a mesura que passen els anys, l’exercici de força es torna imprescindible per mantenir la salut, l’autonomia i la qualitat de vida.
Caminar ajuda, però no ho resol tot
Caminar cada dia continua sent un hàbit molt recomanable i beneficiós. De fet, fer-ho almenys 20 minuts al dia pot ajudar a mantenir-se actiu i a millorar el benestar general.
Tot i això, els especialistes adverteixen que limitar-se només a caminar o a nedar pot quedar curt si no s’hi afegeix treball de força. El motiu és que aquestes activitats, tot i ser positives, no eviten per elles soles la pèrdua de massa muscular.
La sarcopènia, un procés lligat a l’edat
Aquesta pèrdua progressiva de múscul, coneguda com a sarcopènia, està directament relacionada amb l’envelliment i pot acabar afectant la mobilitat, la força i la independència de la persona.
Segons els experts, perdre múscul és perdre salut, perquè la musculatura també té un paper important en el bon funcionament general de l’organisme.
El deteriorament comença abans del que sembla
Els especialistes recorden que aquest procés no comença pas de cop a la vellesa, sinó que el cos inicia un deteriorament progressiu a partir de la mitjana edat. Si no s’hi intervé, aquesta pèrdua es va accentuant amb el pas del temps.
Per això, recomanen incorporar exercicis de força tan aviat com es pugui, sempre adaptats a les capacitats i condicions de cada persona.
No cal començar al gimnàs
Fer exercici de força no vol dir necessàriament posar-se a aixecar grans pesos ni apuntar-se d’entrada a un gimnàs. Per començar, pot ser suficient treballar a casa amb gomes elàstiques o fer exercicis senzills adaptats.
La idea és introduir aquest tipus de feina de manera progressiva, amb constància i sentit comú.
Moure’s sí, però amb més d’un objectiu
El missatge dels entrenadors és clar: caminar continua sent bo, però no n’hi ha prou si el que es busca és envellir amb més salut i mantenir la força. Incorporar treball muscular a la rutina és una de les eines més útils per conservar capacitat física i autonomia amb el pas dels anys.
