La dieta viral de la síndria: això li passa al teu cos si la segueixes durant 7 dies
Menjar fruita és saludable, però basar tota l’alimentació només en síndria durant uns quants dies pot tenir efectes immediats i també riscos importants per a l’organisme
La coneguda com a dieta de la síndria s’ha fet viral perquè proposa una pauta molt fàcil d’entendre: alimentar-se només de síndria durant un període que pot anar de dos a set dies.
A primera vista pot semblar una opció refrescant i fins i tot saludable, però aquest canvi tan brusc en la manera de menjar té conseqüències clares sobre el cos.
La pèrdua de pes és ràpida, però enganyosa
Un dels efectes més visibles d’aquesta dieta és que la persona perd pes amb facilitat en pocs dies. Això passa, sobretot, perquè es perden líquids i es deixen de consumir molts altres aliments més calòrics o processats.
Ara bé, aquesta baixada de pes no vol dir necessàriament que s’estigui aprimant de manera saludable. En molts casos, la reducció és temporal i no respon a una pèrdua real de greix corporal.
No aporta tots els nutrients que el cos necessita
Tot i que la síndria és una fruita saludable, hidratant i lleugera, no pot cobrir per si sola totes les necessitats nutricionals del cos.
Seguir aquesta dieta durant diversos dies pot comportar manca de proteïnes, greixos saludables i altres nutrients essencials per mantenir un organisme equilibrat.
Fatiga, menys múscul i canvis d’humor
A causa d’aquest dèficit nutricional, les persones que segueixen aquesta pauta poden notar cansament, pèrdua de massa muscular i fins i tot alteracions en l’estat d’ànim.
Això passa perquè el cos deixa de rebre elements bàsics per funcionar bé i es veu obligat a compensar aquesta mancança com pot.
També pot afectar la digestió
Els riscos no s’acaben aquí. Un consum exclusiu i continuat de síndria també pot acabar generant molèsties digestives i tenir un impacte negatiu sobre alguns òrgans si la situació s’allarga.
Per això, tot i que pugui semblar una solució ràpida o una mena de depuració, els efectes sobre la salut poden ser molt menys beneficiosos del que sembla.
En resum, la dieta de la síndria pot semblar una manera fàcil de perdre pes, però no és una opció saludable ni sostenible. El resultat acostuma a ser temporal, mentre que el cost per al cos pot ser molt més alt del que aparenta.
En alimentació, allò que sembla sa a primera vista no sempre ho és quan s’analitza de prop.
