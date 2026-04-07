L’ansietat, com gestionar-la?

Una de les principals estratègies que cal seguir és saber regular la respiració

Sovint l’ansietat es presenta quan la ment se centra en preocupacions sobre el futur. / DdG

DdG/E.Remolina/AMIC

Girona

L’ansietat és una experiència comuna en la vida de moltes persones. Davant situacions d’incertesa, pressió o preocupació, el nostre cos i la nostra ment reaccionen com a mecanisme de defensa. En petites dosis, l’ansietat pot ser útil perquè ens manté alerta i ens prepara per afrontar reptes. Però quan esdevé constant o intensa, pot afectar el benestar emocional i la qualitat de vida.

El primer pas per gestionar l’ansietat és reconèixer-la. Moltes vegades es manifesta a través de símptomes com nerviosisme, dificultat per concentrar-se, tensió muscular, cansament o pensaments repetitius. Identificar aquests senyals ens ajuda a entendre què està passant i a actuar abans que l’ansietat augmenti.

Una de les estratègies més efectives és aprendre a regular la respiració. Quan ens sentim ansiosos, la respiració acostuma a ser ràpida i superficial. Respirar profundament i de manera lenta ajuda a calmar el sistema nerviós i a recuperar la sensació de control. Dedicar uns minuts al dia a practicar respiracions profundes pot reduir significativament la tensió acumulada.

També és important cuidar els pensaments. L’ansietat sovint apareix quan la ment se centra en preocupacions sobre el futur o en possibles problemes que encara no han passat. Intentar focalitzar l’atenció en el present i qüestionar els pensaments negatius pot ajudar a reduir aquesta sensació d’angoixa.

Notícies relacionades

L’activitat física és un altre aliat molt valuós. Caminar, fer esport o simplement moure el cos allibera tensió i ajuda a millorar l’estat d’ànim. A més, mantenir hàbits saludables com dormir bé, alimentar-se de manera equilibrada i reservar temps per al descans contribueix a mantenir l’equilibri emocional. Parlar amb algú de confiança també pot ser molt útil. Compartir preocupacions amb amics, familiars o professionals permet veure els problemes des d’una altra perspectiva i sentir-se acompanyat. De vegades, només expressar el que sentim ja pot alleujar una part important de la càrrega emocional.

  1. Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
  2. Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
  3. Epidèmia d'alopècia entre les adolescents a causa de l'ozempic, les dietes i el 'clean look'
  4. Busquen una dona de 64 anys desapareguda a l'Estartit des de fa cinc dies
  5. Illa celebra la Pasqua amb una mona dels germans Roca dedicada a l'habitatge
  6. La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril
  7. De violoncel·lista professional a vendre plantes medicinals en un poble rural de l'Alta Garrotxa
  8. Els taxistes de Girona denuncien que hi ha persones treballant il·legalment en el sector i volen que l'Ajuntament actuï

El nou bloc quirúrgic de Blanes accelera les operacions i redueix l’espera

Comexi estrena nova nau a Riudellots per augmentar un 40% la producció

Una dona de 100 anys es fa viral per la seva rutina i els seus consells per mantenir-se activa

Bombers de 12 parcs de la Regió de Girona es formen amb Endesa sobre riscos elèctrics

Els Bombers tanquen la Setmana Santa amb sis rescats al medi natural a les comarques de Girona

La salut dels gironins el 2025: bona en general, però amb molta càrrega de malaltia i demanda assistencial

La salut a Girona: bona en supervivència, però condicionada per fragilitat i envelliment

Dia Mundial de la Salut: Girona, pol de talent sanitari

