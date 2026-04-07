«Atenem pacients cada cop més complexos que requereixen un alt nivell d’especialització»
S’acaben de complir 4 anys de la nova Clínica Girona amb el seu trasllat a l’entrada sud de la ciutat. En què s’ha notat més el canvi en el dia a dia de la clínica?
Durant aquests quatre anys hem experimentat un augment sostingut de l’activitat, tant urgent com programada. Aquest creixement s’ha notat especialment en les àrees d’Urgències i de Consultes Externes, que són les que han registrat un increment més important, tot i que també s’ha vist reflectit en l’activitat quirúrgica i en l’hospitalització. Aquest augment d’activitat ha comportat també un creixement en les proves complementàries, com la radiologia, les analítiques o l’anatomia patològica. Tot i això, gràcies a unes instal·lacions modernes i a l’excel·lent equip de professionals que formen part de la clínica, hem pogut afrontar aquest increment mantenint els estàndards de qualitat assistencial i el tracte humà que ens caracteritzen.
Quina millora del nou edifici diríeu que el pacient percep immediatament?
Sobretot, l’espai, la llum natural i l’amplitud que ofereix el nou edifici. No només al hall principal, que és molt representatiu, sinó també a la resta d’espais assistencials, pensats per fer l’estada més còmoda i agradable. En aquest sentit, cal destacar la feina excel·lent de l’estudi d’arquitectura PMMT, que va projectar el nou hospital amb una clara voluntat de posar el pacient al centre i de crear un entorn més humà i acollidor.
I quina és una millora “invisible” per al pacient però clau per a la qualitat assistencial?
Hi ha moltes millores que el pacient potser no percep directament però que són clau per a la qualitat assistencial. Parlem, per exemple, de les instal·lacions i l’equipament mèdic d’última generació, dels circuits assistencials dissenyats per fer l’atenció més àgil i segura o de la incorporació d’equips de diagnòstic i tractament molt avançats. També cal destacar l’ampliació de l’oferta assistencial amb noves especialitats, com la Pneumologia, que ens permet donar una resposta més completa a les necessitats dels pacients.
Quins serveis o unitats han guanyat més protagonisme amb el nou edifici? Per què?
Històricament hem estat l’únic hospital privat de les comarques gironines amb una Unitat de Cures Intensives, la qual s’ha potenciat en el nou edifici. Això ens permet assumir pacients més complexos i reforçar el nostre paper com a centre de referència en l’àmbit privat. També s’ha potenciat molt el servei d’Obstetrícia, amb tres sales de parts, on des de fa uns anys som l’únic centre privat de la demarcació on atenem parts. Finalment, destacaria la consolidació del Comitè de Mama, que ens permet abordar la patologia mamària de manera multidisciplinària i oferir una atenció més coordinada i especialitzada.
«Volem continuar millorant l’experiència del pacient, avançar en la humanització de l’atenció sanitària i reforçar l’atracció i fidelització del talent»
Quina importància té la tecnologia i el diagnòstic en aquesta nova etapa? En aquest sentit, acaben d’incorporar la cirurgia robòtica amb el Da Vinci de forma fixa.
L’aposta de Clínica Girona per la tecnologia és ferma. Històricament hem estat pioners en implantar noves tècniques de diagnòstic per la imatge com el TAC o la Ressonància Magnètica, i en apostar per nous serveis com la Medicina Nuclear, la Reproducció Assistida o l’Hemodinàmica. En aquest sentit, els nous aparells de diagnòstic dels que disposem milloren la resolució i la velocitat d’adquisició, permetent una millor eficiència i precisió en el diagnòstic. La recent incorporació d’un robot quirúrgic Da Vinci fix a quiròfan ens ha permès realitzar un salt qualitatiu important, reforçant el nostre compromís amb l’excel·lència assistencial, l’atracció de talent professional i la millora de l’experiència del pacient.
Quin paper pot adquirir la Intel·ligència Artificial en el futur?
És ja una realitat i, sens dubte, tindrà un paper cada vegada més rellevant en l’àmbit sanitari. A Clínica Girona ja estem utilitzant aquesta tecnologia en alguns àmbits, per exemple en la ressonància magnètica, on ajuda a millorar la velocitat d’adquisició i la qualitat de les imatges, o al servei d’Urgències, com a suport en la interpretació de radiografies. Les aplicacions de la IA són transversals i, com passa en molts altres sectors, haurem d’anar incorporant progressivament aquestes eines per millorar l’eficiència dels processos en tots els àmbits.
Com ha evolucionat el perfil de pacient i les necessitats que arriben a la clínica en els darrers anys?
Gràcies a les noves instal·lacions i a la millora i ampliació de l’oferta assistencial, avui podem atendre pacients cada vegada més complexos, amb processos que requereixen un alt nivell d’especialització. D’altra banda, la incorporació de noves tècniques quirúrgiques ens permet realitzar intervencions més complexes de manera ambulatòria o amb estades hospitalàries molt curtes, millorant tant l’experiència del pacient com l’eficiència del procés assistencial.
Com s’atrau i es fidelitza talent sanitari avui, especialment en un context competitiu i amb una clara manca de professionals?
Atraure i fidelitzar talent sanitari avui passa per oferir un projecte professional atractiu i un entorn de treball de qualitat. A Clínica Girona apostem per facilitar el desenvolupament professional, treballar amb instal·lacions modernes i equipament punter i mantenir un ambient de treball basat en el respecte i el tracte humà. També és clau disposar d’un equip d’infermeria excel·lent i d’una organització eficient que permeti als professionals centrar-se en l’activitat assistencial. Finalment, intentem ser flexibles i adaptar-nos a les necessitats dels professionals, perquè entenem que aquest és un factor cada vegada més determinant a l’hora d’escollir un projecte.
Quines són les apostes estratègiques per als propers anys?
El nou pla estratègic de la Clínica Girona per al període 2026–2028 posa el focus en diversos eixos clau. En primer lloc, continuar millorant l’experiència del pacient i avançar en la humanització de l’atenció sanitària. També volem reforçar l’atracció i la fidelització de talent, afavorint el desenvolupament professional i comptant amb especialistes reconeguts i referents en les seves àrees. Un altre objectiu és consolidar unitats assistencials multidisciplinàries que permetin abordar els processos de salut de manera integral. Finalment, continuarem apostant decididament per la digitalització del centre, la ciberseguretat i la incorporació progressiva d’eines d’intel·ligència artificial que contribueixin a millorar l’eficiència i la qualitat assistencial.
Què aporta Clínica Girona al territori, més enllà de l’activitat assistencial?
Clínica Girona té un compromís clar amb el territori. Apostem per iniciatives vinculades a la cultura, l’esport i la promoció de la salut, perquè entenem que la salut també es construeix des de l’àmbit social i comunitari. En aquest sentit, col·laborem i donem suport a esdeveniments com la Cursa de la Dona o la Cursa contra el Càncer i mantenim acords amb entitats esportives com la Federació Catalana de Bàsquet o l’Uni Girona. També impulsem iniciatives com Temporada Alta, reforçant el nostre vincle amb la vida cultural de la ciutat i del territori.
