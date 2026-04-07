El COFGirona impulsa la creació d’un Grau en Farmàcia a la UdG

Josep Brunsó i Xènia Planas / COFGI

El Col·legi de Farmacèutics de Girona ha impulsat la creació d’un Grau en Farmàcia a la Universitat de Girona (UdG), amb l’objectiu de donar resposta a la creixent necessitat de professionals farmacèutics al territori.

Josep Brunsó, president del Col·legi de Farmacèutics de Girona, ha destacat que “la creació d’aquest grau és una aposta estratègica per la demarcació. Necessitem formar professionals arrelats al territori perquè molts d’ells desenvolupin la seva carrera també aquí”. Una demanda detectada també per la Universitat de Girona i pel Govern de la Generalitat que treballen per a poder oferir aquests estudis a Girona a partir del curs 2027-2028 i que encaixa plenament en els objectius del futur Campus de Salut.

La demarcació afronta en els pròxims anys un relleu generacional important en l’àmbit farmacèutic, especialment en la farmàcia comunitària però també en altres àrees assistencials del sistema sanitari i de la indústria.

La vicepresidenta del COFGirona i membre de la Comissió Assessora pel Grau en Farmàcia, Xènia Planas, destaca que la implementació dels estudis de Farmàcia a la UdG reforçarà el paper de Girona com a pol de formació en ciències de la salut, ampliant l’oferta acadèmica de la UdG i generant noves oportunitats de col·laboració amb el sistema sanitari i el teixit professional.

