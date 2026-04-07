Donar sang, un gest responsable i altruista
La finalitat principal de les donacions és salvar vides
David Céspedes/AMIC
La sang és vida. Donar-ne es converteix en un dels exercicis i gestos més responsables i altruistes. Els bancs de sang són la garantia per mantenir les reserves a un nivell òptic. El Banc de Sang i Teixits de Girona esdevé un element essencial en el sistema de salut pública de les comarques gironines. Sovint fan crides per a augmentar les reserves de determinats grups sanguinis i organitza, també en col·laboració amb altres institucions com poden ser els bombers, campanyes de donacions. Hi ha també donacions especials en forma de marató com la que se celebra cada any coincidint amb les Fires de Sant Narcís.
La finalitat principal de la donació de sang és la de salvar vides. Una sola donació (s’extreuen 450 ml de sang) pot salvar fins a tres persones, perquè la sang quan arriba al banc, se separa en tres parts: glòbuls vermells, plaquetes i plasma, perquè puguin fer-se servir de forma individual. Moltes són les persones que poden requerir transfusions en algun moment, ja siguin víctimes d’accidents de trànsit, els trasplantats d’òrgans, les dones amb parts complicats, qui ha estat intervingut quirúrgicament o alguns malalts de càncer, entre molts altres casos.
Els diferents tipus de sang
La sang està composta per diversos components, entre ells, glòbuls vermells, glòbuls blancs, plaquetes i plasma. Però el que fa que la sang sigui tan complexa són els antígens presents en la superfície dels glòbuls vermells, que determinen els diferents tipus de sang. Aquests antígens poden ser A, B, AB o O, i es combinen amb els anticossos presents en el plasma.
El sistema de tipus de sang ABO és crucial per a determinar la compatibilitat en transfusions de sang. Les persones amb sang de tipus A, tenen l’antigen A a la superfície dels seus glòbuls vermells, mentre que aquelles amb sang de tipus B tenen l’antigen B. Aquelles amb sang de tipus AB tenen tots dos antígens, i aquelles amb sang de tipus O no en tenen cap. A més, totes les persones tenen anticossos que reaccionen amb els antígens que no tenen. La compatibilitat en les transfusions de sang es basa en aquests antígens i anticossos. Per exemple, una persona amb sang de tipus A només pot rebre sang de tipus A o O, ja que si rep sang de tipus B o AB, els seus anticossos atacaran els glòbuls vermells estranys. De manera similar, una persona amb sang de tipus AB pot rebre sang de qualsevol mena, perquè no té anticossos contra cap dels antígens A o B.
Les transfusions de sang
Un altre factor crucial és el sistema Rh, que determina si una persona és Rh positiu (+) o Rh negatiu (-). Això també afecta la compatibilitat en transfusions de sang i en el cas de donacions d’òrgans.
La importància de comprendre els tipus de sang i la seva compatibilitat rau en la capacitat de salvar vides a través de transfusions de sang i donacions d’òrgans. Les transfusions de sang són essencials en casos de pèrdua de sang per accidents, cirurgies, malalties cròniques i trastorns sanguinis. La donació d’òrgans també depèn de la compatibilitat de tipus de sang per evitar el rebuig. A més, el coneixement dels tipus de sang és fonamental en l’atenció mèdica prenatal. En els casos en què una mare té un tipus de sang Rh negatiu i el seu fill és Rh positiu, hi ha risc de reacció immunològica que pot afectar els embarassos posteriors.
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- Epidèmia d'alopècia entre les adolescents a causa de l'ozempic, les dietes i el 'clean look'
- Busquen una dona de 64 anys desapareguda a l'Estartit des de fa cinc dies
- Illa celebra la Pasqua amb una mona dels germans Roca dedicada a l'habitatge
- La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril
- De violoncel·lista professional a vendre plantes medicinals en un poble rural de l'Alta Garrotxa
- Els taxistes de Girona denuncien que hi ha persones treballant il·legalment en el sector i volen que l'Ajuntament actuï