Girona pol de talent sanitari
El futur de la salut a Girona passa per la prevenció, el talent i el compromís humà
El concepte de salut ha deixat de ser una foto fixa per convertir-se en un organisme viu, interconnectat i en constant evolució.
Atenem pacients cada cop més complexos que requereixen un alt nivell d’especialització
Després de quatre anys en la seva nova ubicació, Clínica Girona ha consolidat un model assistencial que equilibra l'alta tecnologia amb la humanització de l'espai. El centre ha experimentat un creixement sostingut en àrees crítiques com Urgències i Consultes Externes.
També ha potenciat la seva capacitat per atendre pacients de gran complexitat, gràcies a la Unitat de Cures Intensives i la incorporació de referents com la cirurgia robòtica Da Vinci. Aquesta aposta estratègica no es limita a l'equipament d'última generació o la integració incipient de la Intel·ligència Artificial en el diagnòstic, sinó que es fonamenta en la retenció de talent professional i en una visió de la salut que transcendeix l'hospital.
D'aquesta manera s'ha vinculat estretament amb la vida cultural i social del territori per oferir un acompanyament integral i proper.
Solucions asseguradores adaptades a cada etapa de la vida
MEDIFIATC es presenta com una solució asseguradora centrada en la flexibilitat i l'adaptabilitat a cada etapa vital, oferint des de cobertures completes fins a opcions especialitzades per a patologies cròniques o sistemes de reemborsament.
La seva proposta combina un quadre mèdic de proximitat amb una aposta decidida per la innovació digital, responent a les necessitats de la realitat actual.
Més enllà de l'assistència en moments crítics, el model posa l'accent en la prevenció i el benestar integral, promovent hàbits saludables i revisions periòdiques per acompanyar l'assegurat de manera constant i personalitzada.
En l’escenari actual, el benestar d’una societat no depèn únicament de l’eficiència d’un tractament o de la disponibilitat d’un llit hospitalari. S’integra en una xarxa invisible on la precisió diagnòstica, l’equilibri emocional i la solidaritat ciutadana formen un engranatge únic.
Centre d'Anàlisis Girona, sempre al costat de les persones
Amb una trajectòria de més de 25 anys, el Centre d'Anàlisis Girona s'ha consolidat com un referent en el diagnòstic de proximitat basat en la innovació constant i el tracte humà.
El centre destaca per una cartera de serveis altament especialitzada que inclou des de proves d'intoleràncies i tests prenatals no invasius fins a estudis genètics i de malalties de transmissió sexual.
Amb una xarxa de punts d'atenció estratègics a Girona ciutat i a les principals poblacions de la demarcació, el centre facilita l'accés a eines diagnòstiques avançades que són essencials per a la prevenció i el control personalitzat de la salut.
El COFGirona impulsa la creació d’un Grau en Farmàcia a la UdG
El Col·legi de Farmacèutics de Girona, en col·laboració amb la UdG i la Generalitat, impulsa la creació del Grau en Farmàcia pel curs 2027-2028, una aposta estratègica vinculada al futur Campus de Salut.
Aquesta iniciativa neix per pal·liar la manca de professionals i garantir el relleu generacional al territori. En formar farmacèutics arrelats a la demarcació, Girona es consolida com un pol de referència en ciències de la salut, generant noves oportunitats de col·laboració que reforçaran el teixit professional i la qualitat del sistema sanitari local.
El benestar docent afecta directament a la qualitat educativa
L'estudi dels psicòlegs Àngel Guirado i Jordi Fernández, guardonat amb el I Premi COPC, revela que no hi pot haver qualitat d'ensenyament sense benestar emocional docent.
La investigació marca un canvi de paradigma. El malestar del professorat no s'ha de gestionar només com un estrès individual, sinó com una conseqüència directa de factors estructurals com les ràtios, la burocràcia i la manca d'estabilitat.
Els autors adverteixen que un docent desregulat emocionalment impacta negativament en el rendiment acadèmic i en el vincle amb l'alumnat. Per revertir aquesta situació, proposen passar d'un model de control de l'administració a una gestió relacional basada en la confiança, on la psicologia s'integri com un agent clau de la seva salut laboral.
Medicina perioperatòria, dolor complex, neurolongevitat i regeneració de teixits a Girona
Girona fa un pas endavant en la medicina d'avantguarda amb l'arribada de la Clínica Bharia. Es tracta d’un projecte pioner impulsat per professionals locals que situa la ciutat com a referent en la recuperació de teixits i el tractament del dolor.
El centre destaca pel seu enfocament en la prehabilitació quirúrgica, una estratègia innovadora que prepara el cos abans d'una operació per garantir una recuperació molt més ràpida i eficient.
A més, gràcies a l'ús de tecnologia punta com la cambra hiperbàrica, la clínica ofereix solucions reals per a pacients amb fibromiàlgia, fatiga crònica o dolor persistent, tractant el problema directament des de la seva arrel biològica.
Només mitjançant una gestió integral que equilibri els avenços farmacològics amb la humanització de l’atenció serà possible garantir la sostenibilitat d’un model sanitari resilient i adaptat als reptes de la longevitat.
