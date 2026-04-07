Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
Especialistes en salut i activitat física alerten que mantenir-se actiu a partir d’aquesta edat no és només recomanable, sinó clau per preservar la força, la mobilitat i l’autonomia
Mantenir-se actiu a partir dels 55 anys no és només un bon consell, sinó una necessitat per conservar una bona qualitat de vida. Així ho remarquen entrenadors i experts en salut, que insisteixen en la importància d’incorporar hàbits senzills al dia a dia per frenar l’envelliment i prevenir problemes com la sarcopènia.
Què és la sarcopènia
La sarcopènia és una malaltia progressiva vinculada a l’edat que es caracteritza per la pèrdua de massa muscular, de força i de funcionalitat del múscul esquelètic.
Afecta sobretot les persones de més edat i pot provocar debilitat, fatiga, menys mobilitat i un risc més alt de caigudes o de pèrdua d’autonomia.
Caminar, un gest simple però clau
Una de les recomanacions més repetides pels especialistes és caminar almenys 20 minuts cada dia. Tot i que pot semblar poca cosa, aquest hàbit té un impacte directe en la salut cardiovascular, el control del pes i el benestar general.
És una acció assequible per a molta gent i una bona base per mantenir el cos en moviment de manera regular.
Escales, estiraments i equilibri
Els experts també aconsellen prioritzar les escales en comptes de l’ascensor, ja que és una manera pràctica d’enfortir les cames i millorar la resistència física.
A més, recomanen fer estiraments suaus tant en llevar-se com abans d’anar a dormir, per mantenir la mobilitat articular i evitar rigideses.
A tot plegat s’hi suma el treball de l’equilibri, que és fonamental per reduir el risc de caigudes i conservar seguretat en els moviments quotidians.
Més que exercici: envelliment actiu
Aquest conjunt d’hàbits forma part del que es coneix com a envelliment actiu, una manera d’entendre la salut que no es limita només a l’activitat física.
També inclou aspectes com l’alimentació, el benestar emocional i una vida social activa, que contribueixen a mantenir una millor qualitat de vida amb el pas dels anys.
Petites rutines que poden marcar la diferència
Adoptar aquestes rutines no només ajuda a millorar la salut física, sinó que també afavoreix una major autonomia i una sensació de benestar més alta amb el pas del temps.
En definitiva, incorporar petits gestos diaris pot ser determinant per frenar la pèrdua muscular i arribar a edats avançades amb més força i més independència.
