Un cardiòleg assenyala quin és el moment idoni per menjar després de fer exercici
El doctor Aurelio Rojas adverteix que menjar massa aviat després d’entrenar pot reduir part dels beneficis metabòlics de l’activitat física
El benestar físic no depèn només de fer exercici o de seguir una bona alimentació. També hi influeix quan es menja, especialment després d’entrenar.
Això és el que posa sobre la taula el cardiòleg Aurelio Rojas, que alerta sobre un costum molt estès: menjar just acabar l’exercici. Segons explica, aquest hàbit pot frenar part dels mecanismes beneficiosos que el cos activa durant l’activitat física.
Per què no recomana menjar de seguida
Durant l’exercici, l’organisme posa en marxa diversos processos de reparació i adaptació. Entre altres coses, això afavoreix una millor resposta metabòlica, ajuda a gestionar millor el greix corporal i contribueix a protegir les cèl·lules davant l’estrès oxidatiu.
Segons el cardiòleg, si es menja immediatament després d’entrenar —sobretot si es prenen hidrats de carboni d’absorció ràpida— el cos pot passar abans d’hora del mode de reparació al mode d’emmagatzematge, i això pot reduir part dels efectes positius de l’exercici.
Quant temps aconsella esperar
Per aquest motiu, la recomanació és esperar entre 45 i 60 minuts abans de menjar, de manera que l’organisme pugui continuar treballant en la regeneració cel·lular i en l’equilibri hormonal sense interrompre aquest procés massa aviat.
Aquesta franja de temps, segons apunta, pot ajudar a aprofitar millor els beneficis de l’activitat física.
No serveix igual per a tothom
Ara bé, aquesta recomanació no s’ha d’aplicar igual a tots els casos. El mateix especialista matisa que en entrenaments molt intensos o en el cas de persones esportistes, menjar abans o poc després de l’exercici pot ser necessari.
Per això, el context i el tipus d’activitat que es fa continuen sent importants a l’hora d’ajustar els àpats.
Un petit hàbit que pot marcar diferències
El missatge de fons és que, més enllà de què es menja, el moment en què es fa també pot influir en els resultats i en la salut. Per a la majoria de persones, esperar una mica abans de menjar després d’entrenar pot ser un canvi petit, però amb impacte.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Sant Pere de Ribes, el refugi d’Aitana Bonmatí: el poble de mar i vinyes on desconnecta la reina del futbol
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona