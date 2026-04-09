Un expert en longevitat trenca un mite: això és el que no recomana menjar després de fer esport
Un especialista en salut i longevitat adverteix que barrejar determinats nutrients just després d’entrenar pot no ser tan beneficiós com s’ha cregut durant anys
Entrenament i alimentació han d’anar plegats si es vol millorar la composició corporal. Ara bé, no tot allò que durant anys s’ha donat per bo continua sent igual de recomanable.
Això és el que defensa el metge especialitzat en longevitat Sebastián La Rosa, que posa el focus en un dels hàbits més estesos després de passar pel gimnàs: afegir hidrats de carboni extra a la presa de proteïna.
Segons explica, aquesta combinació no milloraria la construcció muscular després de l’exercici i, fins i tot, podria fer més lenta l’absorció de les proteïnes.
Per què pot alentir el procés
La clau, segons aquest plantejament, és en la manera com el cos processa els nutrients després de l’entrenament. En aquest moment, l’organisme necessita tenir aminoàcids disponibles amb rapidesa per ajudar a reparar i construir múscul.
Si s’hi afegeixen hidrats de carboni extres, la digestió es pot fer més lenta i això pot retardar l’arribada d’aquests aminoàcids al teixit muscular.
Diversos estudis han analitzat aquest efecte en relació amb aminoàcids essencials implicats en la síntesi proteica. La conclusió apuntada és que afegir carbohidrats en aquest context no augmentaria la quantitat de proteïna que arriba al múscul, sinó que en podria alentir el ritme.
Què recomana per millorar la composició corporal
Si l’objectiu és guanyar massa muscular i reduir greix alhora, l’especialista aposta per una altra estratègia: prioritzar l’entrenament de força i acompanyar-lo d’una alimentació rica en proteïnes i ajustada a les necessitats energètiques.
La idea és evitar un excés de calories innecessàries i afavorir una composició corporal més eficient sense recórrer a fórmules automàtiques que no sempre funcionen igual per a tothom.
Més important que el què, el quan i el com
El missatge de fons és que no només importa què es menja, sinó també quan i com es fa. Després de l’exercici, el moment i la combinació dels aliments poden influir en la resposta del cos.
Per això, més que seguir costums molt estesos sense revisar-los, el que convé és ajustar la ingesta postentrenament amb criteri i en funció del que realment es busca.
