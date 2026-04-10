L’expert José Alejandro Medina adverteix que una pneumònia es pot confondre amb una grip forta i complicar-se ràpidament
Les malalties de l’aparell respiratori van causar 619.809 altes hospitalàries a Espanya el 2024, i la pneumònia concentra una part important dels ingressos per infeccions respiratòries baixes
Els refredats i la grip solen circular sobretot a l’hivern en climes temperats. És en aquest context quan moltes infeccions respiratòries semblen banals al principi, però algunes poden complicar-se. Segons el doctor José Alejandro Medina Garcia, coordinador del Servei d’Urgències i de Medicina Interna de l’Hospital Vithas Tenerife, la clau és detectar quan un quadre víric deixa de ser només una grip i passa a apuntar cap a una pneumònia.
Quan ja no és només una grip
La confusió és habitual perquè una pneumònia pot arrencar amb símptomes semblants als d’un refredat o una grip. Però hi ha senyals que fan sospitar que el procés s’ha complicat: febre alta que no cedeix o reapareix, falta d’aire, dolor al pit en respirar o tossir, cansament intens i una tos que deixa esput espès o amb pus. La grip, en canvi, acostuma a començar de manera brusca i acompanyar-se sobretot de tos seca, mal de cap, dolor muscular i malestar general. La diferència, diu l’especialista, és que la pneumònia sol allargar-se més i castiga de debò la respiració.
Per què apareix la pneumònia
La pneumònia és una infecció que inflama els alvèols del pulmó i els pot omplir de líquid o pus. Pot estar causada per bacteris, virus o fongs, i sovint apareix quan les defenses no aconsegueixen frenar bé la infecció respiratòria inicial. Això explica que una grip pugui derivar en pneumònia, sobretot en persones grans, pacients amb malalties cròniques o sistemes immunitaris debilitats. També hi tenen més risc els qui arrosseguen problemes cardíacs, pulmonars o metabòlics.
Com es detecta i com es tracta
La detecció comença amb l’entrevista clínica i l’exploració física, però la prova que acostuma a confirmar el diagnòstic és la radiografia de tòrax. Segons el cas, s’hi afegeixen una analítica, controls d’oxigen i, si el pacient arriba amb pitjor estat general, altres proves complementàries. El tractament depèn de la causa i de la gravetat, però en moltes pneumònies bacterianes s’utilitzen antibiòtics. Quan el quadre no és greu, el pacient es pot recuperar a casa amb repòs, hidratació i seguiment. Si hi ha dificultat respiratòria o empitjorament clínic, cal ingrés hospitalari.
Les complicacions que fan encendre totes les alarmes
El gran problema és que la pneumònia no és només una infecció pulmonar més. Pot acabar provocant insuficiència respiratòria, sèpsia, vessament pleural o descompensacions greus en persones amb patologies prèvies. Per això Medina insisteix que cal anar a urgències si apareixen falta d’aire, dolor toràcic, febre persistent alta, confusió o una tos cada vegada més carregada. És aquí on una aparent grip forta deixa de ser un refredat mal passat i es converteix en un problema mèdic seriós.
