Residents en formació
Metges de Catalunya demana reunir-se amb Salut per analitzar la situació dels MIR després de la mort de dos residents
L’organització Metges de Catalunya adverteix sobre l’impacte emocional de les morts de companys en els equips assistencials, en un context de preocupació per la salut mental dels professionals
El sindicat Metges de Catalunya, acompanyat de l’Associació MIR Espanya, demanarà a la Conselleria de Salut de la Generalitat una reunió per analitzar la situació dels metges en formació després del suïcidi d’un resident el febrer passat i de la mort recent d’un altre. Metges de Catalunya lamenta aquestes morts i adverteix que la medicina és una "professió de risc" en un missatge a X.
El sindicat assenyala que la cura i el control del benestar físic i psicològic dels facultatius és "una mesura de seguretat i protecció per als mateixos professionals i els pacients" i espera poder definir juntament amb la conselleria eines de "detecció i prevenció". L’organització també recorda l’alteració emocional que suposen les morts de companys per als equips assistencials.
Una de les mesures que l’organització planteja posar sobre la taula és introduir proves mèdiques i psicotècniques periòdiques, similars a les dels pilots d’avió.
Els metges interns residents (MIR) són professionals que es formen com a especialistes en un hospital o centre d’atenció primària després de superar el grau en Medicina i un examen regulat pel Ministeri de Sanitat per accedir a aquesta formació al Sistema Nacional de Salut.
