Primavera i al·lèrgia: consells útils per alleujar-ne els símptomes
La prevenció i un bon seguiment dels nivells de pol·len poden ajudar a reduir les molèsties d’una afecció molt habitual aquests mesos
Congestió nasal, ulls vermells i plorosos, picor, esternuts, tos o molèsties al nas, al paladar i a la gola. Si amb l’arribada del bon temps et trobes així, és probable que pateixis al·lèrgia estacional, una afectació força freqüent que apareix quan el sistema immunitari reacciona de manera exagerada al pol·len o a altres al·lèrgens presents a l’ambient.
És una situació molt habitual tant en infants com en adults i, en alguns casos, els símptomes poden arribar a condicionar el dia a dia. Per això, anticipar-s’hi és clau per passar millor aquesta època de l’any.
Vigilar el pol·len i adaptar rutines
Una de les mesures més útils és consultar els nivells i les previsions de pol·len i d’espores a través de portals especialitzats o aplicacions mòbils. Això permet planificar sortides i activitats en funció de les condicions ambientals.
També és recomanable identificar quines plantes desencadenen l’al·lèrgia, ja que no totes afecten igual ni en el mateix moment. Conèixer l’origen de l’al·lergen ajuda a prevenir millor l’exposició i a reduir l’aparició dels símptomes.
Quan una persona al·lèrgica entra en contacte amb l’al·lergen, el cos allibera histamina i altres substàncies que provoquen una resposta inflamatòria. És aquí quan apareixen els símptomes típics, sobretot per via respiratòria o als ulls.
Les hores del dia també compten
La presència de pol·len acostuma a augmentar especialment durant la primavera, tot i que també pot variar segons la temperatura, les hores de sol i el tipus de vegetació. En alguns casos, fins i tot, pot haver-n’hi en altres moments de l’any.
També cal tenir en compte a quina hora es surt de casa. Les primeres hores del matí i el vespre solen coincidir amb una major alliberació de pol·len, de manera que, sempre que es pugui, convé evitar-hi una exposició llarga.
Medicació i control dels símptomes
Quan la prevenció no és suficient, el tractament farmacològic pot ser de gran ajuda. Els antihistamínics són dels medicaments més habituals, perquè bloquegen l’acció de la histamina i ajuden a reduir la picor, els esternuts i el degoteig nasal.
D’altra banda, els corticoides tenen un efecte antiinflamatori i immunosupressor i es poden presentar en diversos formats, com ara esprais nasals, col·liris, cremes o comprimits, segons cada cas.
Si els símptomes són intensos o persistents, el més adequat és consultar un professional sanitari. Un bon diagnòstic i un tractament ajustat poden millorar molt la qualitat de vida durant els mesos en què l’al·lèrgia es fa més present.
