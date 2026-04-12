Compte: No mengis aquests aliments abans d'anar a dormir
Especialistes en nutrició i salut alerten que alguns aliments poden dificultar el son, fer més feixuga la digestió i afavorir un sopar poc adequat
Sopar lleuger i amb una mica de seny pot marcar la diferència a l’hora de descansar bé. Cada cop hi ha més experts que coincideixen que no només és important què mengem, sinó també quan ho fem i quins aliments triem al vespre.
Alguns productes que sovint es consumeixen amb normalitat poden acabar passant factura durant la nit. Hi ha aliments que dificulten la digestió, poden alterar el descans o provocar molèsties que fan que el son sigui de menys qualitat.
Aliments que poden empitjorar el descans
Entre els aliments que convé evitar abans d’anar a dormir hi ha els que resulten difícils de pair o que tenen un efecte estimulant. És el cas dels bolets, que són rics en fibra i poden fer la digestió més lenta, o de l’api, que té efecte diürètic i pot fer que calgui llevar-se durant la nit.
També es recomana evitar el cafè, la xocolata i alguns refrescos ensucrats, perquè contenen cafeïna o altres estimulants que poden alterar el son. En la mateixa línia, alguns formatges, sobretot els més curats, poden resultar massa greixosos i pesants per a l’últim àpat del dia.
Fins i tot aliments que semblen suaus, com l’enciam, poden provocar gasos o inflor intestinal en algunes persones i acabar fent més incòmode el descans nocturn.
Sopars massa calòrics o feixucs
Altres aliments poc recomanables a última hora són la pasta, els postres lactis, els formatges durs, la carn vermella, els embotits i els productes ultraprocessats. En general, són opcions més calòriques, difícils de digerir o poc adequades per a un àpat que hauria de ser moderat.
A més, el consum habitual d’aquest tipus de productes al vespre pot afavorir mals hàbits alimentaris i fer que el cos arribi a la nit amb una càrrega digestiva excessiva.
Sopar millor, dormir millor
Per descansar més bé, la recomanació general és fer un sopar senzill, amb moderació i sense allargar-lo massa fins a l’hora d’anar al llit. Escollir aliments més lleugers i evitar els excessos pot ajudar tant a dormir millor com a sentir-se més bé l’endemà.
Al capdavall, un bon descans també comença a taula, i un sopar massa pesat pot acabar notant-se molt més del que sembla.
