L'hospital Santa Caterina de Salt redueix les urgències a través de la ruta de pacients crònics complexos
Durant el primer any s'han atès 155 persones que s'han derivat a l'hospital de Dia Mèdic evitant el seu reingrés
L’Hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) ha aconseguit reduir les urgències que entren al centre gràcies a la ruta per a pacients crònics complexos (PCC). En el primer any de funcionament de la iniciativa, el centre ha atès a través d'aquest sistema 155 persones a qui s'ha derivat a l’hospital de Dia Mèdic on han rebut múltiples actuacions i visites de seguiment coordinades amb els equips d’atenció primària. D'aquesta forma s'ha evitat que la persona hagués de reingressar i ser atesa a Urgències de forma innecessària. Aquest dispositiu assistencial es planteja com una alternativa a l’hospitalització convencional i haver de passar per Urgències en aquells pacients crònics complexos que presenten descompensacions de la seva patologia.
En definitiva, l'objectiu de la ruta de PCC és oferir una atenció integral, àgil i precoç, millorant el seguiment, alhora que es minimitzen ingressos i visites evitables. La derivació a l’hospital de Dia Mèdic actua com un dispositiu de suport a l’atenció primària. Els casos passen a aquest servei directament des dels equips assistencials mitjançant una ordre clínica, i el dispositiu dona resposta amb una proposta consensuada amb el professional referent o amb la programació del pacient per a valoració i tractament.
Un cop finalitzat el procés assistencial, el pacient retorna al seguiment habitual amb el seu metge o metgessa de referència o, si és el cas, amb l’especialista d’atenció ambulatòria, garantint la continuïtat assistencial. El dispositiu té com a objectiu final millorar el confort i la qualitat de vida dels pacients crònics.
Suposen un 14% de les Urgències
Cal tenir en compte que durant l'any 2025, el 13,91% dels episodis d’urgències van correspondre a pacients crònics complexos o amb malaltia crònica avançada. Per això, des del centre assenyalen la importància de la necessitat de dispositius específics com la ruta de PCC per donar una resposta adequada a aquests pacients.
A Catalunya, la prevalença estimada de les malalties cròniques complexes se situa entre el 3,5% i el 4% de la població. Es tracta majoritàriament de persones amb una elevada complexitat clínica, sovint amb dependència funcional, deteriorament cognitiu o síndromes geriàtriques com caigudes, disfàgia o incontinència, i amb un alt consum de medicació.
Aquests pacients fan un ús intensiu dels serveis sanitaris, amb una mitjana de dos o tres ingressos hospitalaris cada any. Es tracta de persones que presenten també un risc elevat de resultats adversos, com nous ingressos, institucionalització, complicacions clíniques i una mortalitat més elevada. Tot i que la majoria són pacients d’edat més avançada, sovint majors de 70 anys, també hi ha pacients més joves amb situacions de gran complexitat clínica.
A la Regió Sanitària Girona hi ha 33.639 persones amb patologia crònica complexa o molt complexa. En el 35% dels casos es tracta de pacients majors de 80 anys, una xifra que es preveu que augmenti en els anys vinents a causa de l’envelliment de la població.
Aquest projecte s’emmarca en l’estratègia del departament de Salut per millorar l’atenció a les persones amb cronicitat complexa, malaltia avançada o fragilitat, amb un model integrat d’atenció sanitària i social.
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Catalunya activa aquest 14 d’abril un nou llindar de pluja per anticipar millor les inundacions
- Ripoll modifica el POUM per afavorir la instal·lació d’un nou gran supermercat