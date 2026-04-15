Els millors metges estan a Catalunya, segons els premis "Top Doctors Awards" 2025

Cristina Clopés

Des de fa dotze anys, Top Doctors, grup d'healthtech, ha revolucionat el món digital sanitari. I ho celebra amb la XII Edició dels seus premis a l'excel·lència mèdica. En aquest cas, els resultats han estat fascinants arreu del país, tot i que, Catalunya ha destacat amb escreix per tenir el nombre més gran de metges amb la millor qualificació dels premis.

Un total de 9.000 professionals mèdics de l'àmbit privat competien per entrar en el "Top Doctors Awards". Després de més de 5.000 votacions per part d'especialistes de cada àrea i del mateix col·lectiu mèdic, aquesta és la llista amb els cinquanta millors especialistes d'Espanya.

El rànquing dels 50 millors metges

  1. Dra. Julia Ocaña Guaita - Angiologia i Cirurgia Vascular - Madrid
  2. Dr. César García Madrid - Angiologia i Cirurgia Vascular - Barcelona
  3. Dr. Gontrand López-Nava Breviere - Aparell Digestiu - Madrid
  4. Dra. Pilar Esteban Delgado - Aparell Digestiu - Múrcia
  5. Dr. Miquel Sans Cuffí - Aparell Digestiu - Barcelona
  6. Dr. Diego Sánchez Muñoz - Aparell Digestiu - Sevilla
  7. Dra. Marta Sitges Carreño - Cardiologia - Barcelona
  8. Dr. Sergio Gamaza Chulián - Cardiologia - Cadis
  9. Dr. Pedro Javier Serrano Aísa - Cardiologia - Saragossa
  10. Dr. Emilio González Cocina - Cardiologia - Màlaga
  11. Dr. Ernesto Díaz Infante - Cardiologia - Sevilla
  12. Dr. Fernando Centeno Malfaz - Cardiologia infantil - Valladolid
  13. Dr. Oriol Crusellas Maña - Cirurgia General - Barcelona
  14. Dr. Alfonso García Fadrique - Cirurgia General - València
  15. Dr. Alberto Redondo Camacho - Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora - Còrdova
  16. Dr. Vicente Paloma Mora - Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora - Barcelona
  17. Dr. Eduardo Nagore Enguídanos - Dermatologia - València
  18. Dr. Joan Ramón Garcés Gatnau - Dermatologia - Barcelona
  19. Dra. Teresa Martínez Ramonde - Endocrinologia - La Corunya
  20. Dr. Cristóbal Morales Portillo - Endocrinologia - Sevilla
  21. Dr. Guillermo Martínez Díaz-Guerra - Endocrinologia - Madrid
  22. Dra. Andrea Bernabeu García - Ginecologia i Obstetrícia - Alacant / Madrid (i altres ciutats)
  23. Dra. Mercedes Andeyro García - Ginecologia i Obstetrícia - Madrid
  24. Dr. Antonio Laiz Marro - Ginecologia i Obstetrícia - Pamplona
  25. Dra. Elisa Llurba Olivé - Ginecologia i Obstetrícia - Barcelona
  26. Dra. María Eugenia Espinel Garuz - Nefrologia - Barcelona
  27. Dr. José Manuel Valle Folgueral - Neurocirurgia - Lleó
  28. Dr. Gerardo Conesa Bertran - Neurocirurgia - Barcelona
  29. Dr. Javier Manuel Saceda Gutiérrez - Neurocirurgia pediàtrica - Madrid
  30. Dra. Marta Blázquez Estrada - Neurologia - Oviedo
  31. Dr. Jesús María Castillo Laguarta - Oftalmologia - Saragossa
  32. Dr. Carlos Mateo García - Oftalmologia - Barcelona / Madrid
  33. Dr. Santiago Viteri Ramírez - Oncologia Mèdica - Barcelona
  34. Dr. Felipe Couñago Lorenzo - Oncologia Radioteràpica - Madrid
  35. Dr. Nicolás Meana Cadrecha - Otorrinolaringologia - Bilbao
  36. Dr. Luis Martín Jiménez Goñi - Pediatria - Madrid
  37. Dr. Germán Sáez Roca - Pneumologia - Granada
  38. Dr. Ángel Peralbo Fernández - Psicologia - Madrid
  39. Dr. Prof. Jordi Obiols Llandrich - Psiquiatria - Barcelona
  40. Dr. José Ángel Alda Díez - Psiquiatria - Barcelona
  41. Dr. David Beneito Pastor - Traumatologia - Alacant
  42. Dr. Homid Fahandezh-Saddi Díaz - Traumatologia - Madrid
  43. Dra. Isabel Guillén Vicente - Traumatologia - Madrid
  44. Dr. Diego Benítez Pareja - Unitat del Dolor - Cadis
  45. Dr. Prof. José de Andrés Ibáñez - Unitat del Dolor - València
  46. Dr. Domingo Ventura Vargas - Unitat del Dolor - Sevilla
  47. Dr. Miguel Ramírez Backhaus - Urologia - València
  48. Dr. Gonzalo Sanz Pérez - Urologia - Màlaga
  49. Dra. Miriam Barrio Muñoz - Urologia - Vigo
  50. Dr. Josep Torremadé Barreda - Urologia i Andrologia - Barcelona

La valoració es va fer basant-se en aquests punts: carrera assistencial, les habilitats clíniques, investigadores, divulgatives i docents en l'àmbit nacional i internacional. Tots els especialistes votants van ser preguntats sobre a quins metges recomanarien en determinats casos concrets. A més, aquests 50 experts compten amb la millor puntuació per part dels pacients.

Les 8 regions on pots trobar els millors professionals mèdics

  1. Barcelona (14)
  2. Madrid (10)
  3. València (4)
  4. Sevilla (4)
  5. Cadis (2)
  6. Màlaga (2)
  7. Alacant (2)
  8. Saragossa (2)

Les especialitats mèdiques que pots trobar amb bona puntuació:

  • Cardiologia (5 especialistes)
  • Aparell digestiu, urologia, ginecologia i obstetrícia (4 professionals)

Els 14 especialistes de Catalunya que pots trobar a la llista "Top Doctors Awards"

  1. Dr. César García Madrid - Angiologia i Cirurgia Vascular - Barcelona
  2. Dr. Miquel Sans Cuffí - Aparell Digestiu - Barcelona
  3. Dra. Marta Sitges Carreño - Cardiologia - Barcelona
  4. Dr. Oriol Crusellas Maña - Cirurgia General - Barcelona
  5. Dr. Vicente Paloma Mora - Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora - Barcelona
  6. Dr. Joan Ramón Garcés Gatnau - Dermatologia - Barcelona
  7. Dra. Elisa Llurba Olivé - Ginecologia i Obstetrícia - Barcelona
  8. Dra. María Eugenia Espinel Garuz - Nefrologia - Barcelona
  9. Dr. Gerardo Conesa Bertran - Neurocirurgia - Barcelona
  10. Dr. Carlos Mateo García - Oftalmologia - Barcelona / Madrid
  11. Dr. Santiago Viteri Ramírez - Oncologia Mèdica - Barcelona
  12. Dr. Prof. Jordi Obiols Llandrich - Psiquiatria - Barcelona
  13. Dr. José Ángel Alda Díez - Psiquiatria - Barcelona
  14. Dr. Josep Torremadé Barreda - Urologia i Andrologia - Barcelona

