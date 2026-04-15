Els millors metges estan a Catalunya, segons els premis "Top Doctors Awards" 2025
Descobreix la llista dels 50 especialistes mèdics d'Espanya
Des de fa dotze anys, Top Doctors, grup d'healthtech, ha revolucionat el món digital sanitari. I ho celebra amb la XII Edició dels seus premis a l'excel·lència mèdica. En aquest cas, els resultats han estat fascinants arreu del país, tot i que, Catalunya ha destacat amb escreix per tenir el nombre més gran de metges amb la millor qualificació dels premis.
Un total de 9.000 professionals mèdics de l'àmbit privat competien per entrar en el "Top Doctors Awards". Després de més de 5.000 votacions per part d'especialistes de cada àrea i del mateix col·lectiu mèdic, aquesta és la llista amb els cinquanta millors especialistes d'Espanya.
El rànquing dels 50 millors metges
- Dra. Julia Ocaña Guaita - Angiologia i Cirurgia Vascular - Madrid
- Dr. César García Madrid - Angiologia i Cirurgia Vascular - Barcelona
- Dr. Gontrand López-Nava Breviere - Aparell Digestiu - Madrid
- Dra. Pilar Esteban Delgado - Aparell Digestiu - Múrcia
- Dr. Miquel Sans Cuffí - Aparell Digestiu - Barcelona
- Dr. Diego Sánchez Muñoz - Aparell Digestiu - Sevilla
- Dra. Marta Sitges Carreño - Cardiologia - Barcelona
- Dr. Sergio Gamaza Chulián - Cardiologia - Cadis
- Dr. Pedro Javier Serrano Aísa - Cardiologia - Saragossa
- Dr. Emilio González Cocina - Cardiologia - Màlaga
- Dr. Ernesto Díaz Infante - Cardiologia - Sevilla
- Dr. Fernando Centeno Malfaz - Cardiologia infantil - Valladolid
- Dr. Oriol Crusellas Maña - Cirurgia General - Barcelona
- Dr. Alfonso García Fadrique - Cirurgia General - València
- Dr. Alberto Redondo Camacho - Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora - Còrdova
- Dr. Vicente Paloma Mora - Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora - Barcelona
- Dr. Eduardo Nagore Enguídanos - Dermatologia - València
- Dr. Joan Ramón Garcés Gatnau - Dermatologia - Barcelona
- Dra. Teresa Martínez Ramonde - Endocrinologia - La Corunya
- Dr. Cristóbal Morales Portillo - Endocrinologia - Sevilla
- Dr. Guillermo Martínez Díaz-Guerra - Endocrinologia - Madrid
- Dra. Andrea Bernabeu García - Ginecologia i Obstetrícia - Alacant / Madrid (i altres ciutats)
- Dra. Mercedes Andeyro García - Ginecologia i Obstetrícia - Madrid
- Dr. Antonio Laiz Marro - Ginecologia i Obstetrícia - Pamplona
- Dra. Elisa Llurba Olivé - Ginecologia i Obstetrícia - Barcelona
- Dra. María Eugenia Espinel Garuz - Nefrologia - Barcelona
- Dr. José Manuel Valle Folgueral - Neurocirurgia - Lleó
- Dr. Gerardo Conesa Bertran - Neurocirurgia - Barcelona
- Dr. Javier Manuel Saceda Gutiérrez - Neurocirurgia pediàtrica - Madrid
- Dra. Marta Blázquez Estrada - Neurologia - Oviedo
- Dr. Jesús María Castillo Laguarta - Oftalmologia - Saragossa
- Dr. Carlos Mateo García - Oftalmologia - Barcelona / Madrid
- Dr. Santiago Viteri Ramírez - Oncologia Mèdica - Barcelona
- Dr. Felipe Couñago Lorenzo - Oncologia Radioteràpica - Madrid
- Dr. Nicolás Meana Cadrecha - Otorrinolaringologia - Bilbao
- Dr. Luis Martín Jiménez Goñi - Pediatria - Madrid
- Dr. Germán Sáez Roca - Pneumologia - Granada
- Dr. Ángel Peralbo Fernández - Psicologia - Madrid
- Dr. Prof. Jordi Obiols Llandrich - Psiquiatria - Barcelona
- Dr. José Ángel Alda Díez - Psiquiatria - Barcelona
- Dr. David Beneito Pastor - Traumatologia - Alacant
- Dr. Homid Fahandezh-Saddi Díaz - Traumatologia - Madrid
- Dra. Isabel Guillén Vicente - Traumatologia - Madrid
- Dr. Diego Benítez Pareja - Unitat del Dolor - Cadis
- Dr. Prof. José de Andrés Ibáñez - Unitat del Dolor - València
- Dr. Domingo Ventura Vargas - Unitat del Dolor - Sevilla
- Dr. Miguel Ramírez Backhaus - Urologia - València
- Dr. Gonzalo Sanz Pérez - Urologia - Màlaga
- Dra. Miriam Barrio Muñoz - Urologia - Vigo
- Dr. Josep Torremadé Barreda - Urologia i Andrologia - Barcelona
La valoració es va fer basant-se en aquests punts: carrera assistencial, les habilitats clíniques, investigadores, divulgatives i docents en l'àmbit nacional i internacional. Tots els especialistes votants van ser preguntats sobre a quins metges recomanarien en determinats casos concrets. A més, aquests 50 experts compten amb la millor puntuació per part dels pacients.
Les 8 regions on pots trobar els millors professionals mèdics
Les especialitats mèdiques que pots trobar amb bona puntuació:
- Cardiologia (5 especialistes)
- Aparell digestiu, urologia, ginecologia i obstetrícia (4 professionals)
Els 14 especialistes de Catalunya que pots trobar a la llista "Top Doctors Awards"
- Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Troben a Font de la Pólvora una plantació de marihuana amb un consum energètic anual com 54 habitatges
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Un incendi crema quatre tractores i n'afecta una cinquena a l'exterior d'una empresa de Medinyà
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava