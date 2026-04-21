El sol de primavera també crema: l’error que molta gent comet quan encara no és estiu
La falsa sensació de seguretat pot acabar en cremades, taques i dany cutani
Quan arriba la primavera, molta gent tendeix a pensar que el sol encara no és perillós com a l’estiu, que escalfa, però no fa mal i que, si el dia és agradable o hi ha alguns núvols, no cal protegir-se gaire. Però aquesta idea és enganyosa. Després de mesos de fred i poca exposició solar, la pell arriba a aquesta època amb menys defenses, amb poca melanina i molt més exposada als efectes de la radiació ultraviolada. Per això, allò que sembla un sol suau pot acabar sent una agressió més forta del que es pensa.
Així ho adverteix el farmacèutic Jerónimo Ors, que alerta que la sensació de benestar que acompanya els primers dies de bon temps pot amagar riscos importants. «Darrere d’aquest benestar s’amaguen els rajos ultraviolats (UV), els veritables antagonistes de la salut cutània», assenyala. Segons explica, aquests rajos són responsables de cremades, taques, fotoenvelliment prematur i, a la llarga, problemes més greus a la pell. Ors també remarca que el canvi d’hora allarga l’exposició just quan el sol és més agressiu, i recorda que «les 14.00 hores coincideixen amb el migdia solar», un dels moments de més impacte dels rajos UVB.
El farmacèutic insisteix que a la primavera la pell és més fràgil, més seca i més reactiva. Això afecta especialment les persones amb pell clara, infants, gent gran, embarassades, pacients polimedicats o persones amb patologies com acne, dermatitis seborreica, herpes labial, lupus o artritis. A més, adverteix que alguns medicaments habituals, com l’ibuprofèn, poden augmentar la fotosensibilitat i afavorir reaccions o l’aparició de taques. Per això subratlla que cal deixar de banalitzar el sol de primavera i protegir-se igualment.
També desmunta una altra creença habitual: pensar que posar-se crema al matí ja és suficient per a tot el dia. Ors ho diu de manera contundent: «L’eficàcia d’un protector aplicat a les nou del matí és nul·la a les quatre de la tarda». Per això defensa una protecció constant i no puntual, sobretot per a les persones que surten al carrer a les hores centrals del dia.
Els inconvenients del sol a la primavera
- Cremades solars encara que la temperatura no sigui gaire alta.
- Aparició de taques i empitjorament de les hiperpigmentacions.
- Més risc de fotoenvelliment prematur.
- Debilitament de les defenses locals de la pell.
- Empitjorament de problemes com l’acne, la dermatitis seborreica o l’herpes labial.
- Més vulnerabilitat en persones amb pell clara, seca o sensible.
- Reaccions més fortes en casos de fotosensibilitat per medicaments.
Els consells de Jerónimo Ors per prendre el sol a la primavera
- Fer servir sempre protector solar de FPS 50.
- Reaplicar la crema cada dues o quatre hores.
- No confiar-se pel fet que no sigui estiu o que hi hagi núvols.
- Vigilar especialment les hores de màxima incidència solar.
- Extremar les precaucions en infants, gent gran i persones amb tractaments crònics.
- Consultar un metge si hi ha dubtes davant d’una cremada solar o una reacció cutània.
En resum, el missatge del farmacèutic és clar: el sol de primavera no és inofensiu. Pot semblar més amable, però la radiació UV continua actuant i, amb la pell encara desprotegida després de l’hivern, els seus efectes poden ser fins i tot més traïdors.
