Javier Fernández, nutricionista i farmacèutic: «El dejuni de 24 hores és una teràpia que ara mateix s’està utilitzant molt»
L’expert i divulgador ha parlat sobre els beneficis del dejuni intermitent
Javier Fidalgo
En els darrers anys, el dejuni intermitent s’ha començat a considerar com un mètode efectiu per a la pèrdua de pes. Tot i això, és important destacar que no es tracta d’una dieta, ja que implica una restricció d’horaris per a la ingesta, però no limita les calories.
En aquest context, Javier Fernández Ligero, farmacèutic i nutricionista, va concedir una entrevista a la revista Men’s Health en què va parlar sobre dejunis de 24 hores o més.
«El dejuni de 24 hores és una teràpia que ara mateix s’està utilitzant molt en l’àmbit nutricional, ja que s’ha vist que el dejuni també és una estratègia nutricional que, de manera perllongada, té molts beneficis a nivell terapèutic», va començar l’expert.
«Sobretot regenerarà totes les cèl·lules i actuarà sobre el sistema nerviós», afegeix Fernández Ligero. A més, l’especialista recomana que l’última ingesta sigui «a l’hora de dinar» i que s’hi faci una ingesta alta rica en greixos.
«Ous, salmó, alvocat, fruits secs... D’aquesta manera obtindrem una energia més sostinguda en el temps i que ens permeti aquesta ruta de l’autofàgia de ser reciclada a nivell metabòlic i intestinal», detalla el nutricionista.
Segons l’Institut Nacional del Càncer dels Estats Units, l’autofàgia és un «procés pel qual la cèl·lula descompon i destrueix proteïnes velles, danyades o anormals, i altres substàncies al seu citoplasma». De fet, també ajuda a «destruir virus i bacteris que causen infecció».
Per trencar el dejuni, Fernández suggereix fer que «al llarg del dejuni prenguem brous i sopes, de verdures i d’ossos. I es fa per mineralitzar-nos i que no ens faltin els minerals. I després jo sempre recomano trencar aquest dejuni amb pinya o papaia per anar preparant el tub digestiu amb els enzims digestius que totes dues tenen».
A partir d’aquest moment, el farmacèutic recomana incloure amb molta cura «carns blanques o peixos blancs per no donar massa feina a aquest tub digestiu».
- Detenen una treballadora d'una benzinera de Ripoll per quedar-se més de 13.000 euros de la venda de tabac
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- Per què han deixat dretes les parets després de l’enderroc del polèmic edifici de Tomàs Mieres de Girona?
- Set dones i un jove ressusciten un poble abandonat de Zamora per tornar-li la vida
- Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
- Rescaten un home amb principi d’hipotèrmia després de quedar atrapat al riu Freser a Campdevànol
- El 15% dels gironins entren en situació de pobresa severa després de pagar les despeses d’habitatge
- Aquests són els restaurants de Catalunya amb estrella Michelin més barats per menjar aquest 2026