Júlia Farré, nutricionista, revela com menjar pasta sense engreixar-se amb aquests senzills trucs
Assegura que hi ha certes pràctiques de la cuina italiana que podem seguir per evitar pujar de pes
Ramón Baylos
«Per què els italians mengen pasta cada dia i tenen els índexs d’obesitat més baixos de tota Europa?». Aquesta era la pregunta que Júlia Farré, experta en nutricionisme, feia a través de les seves xarxes socials en relació amb un assumpte relacionat amb la pèrdua de pes.
En aquest sentit, cal recalcar que aquests processos requereixen una bona planificació dels àpats per part de la persona que els dugui a terme, els quals s’han de pensar en funció dels nutrients.
D’aquesta manera, els hidrats de carboni són una part essencial de qualsevol dieta i no han de ser necessàriament els responsables que guanyis pes, això sí, en cas que compleixis un seguit de pautes clau a l’hora d’afegir-los als àpats.
D’aquesta manera, Júlia Farré explicava a la seva publicació quins són els trucs que els italians segueixen a l’hora de menjar pasta cada dia i mantenir-se en forma al mateix temps; i alguns són més simples del que semblen.
El primer punt passa per la quantitat de pasta que s’afegeix a l’àpat: a Espanya tenim el costum d’ingerir plats abundants, però els italians són molt més assenyats pel que fa a les quantitats.
Però, quina quantitat exacta de pasta podria afegir al plat per complementar una recepta i perdre una mica de pes pel camí? L’experta nutricionista ho té clar: la xifra ideal ronda els 80 grams.
A més, Júlia Farré destaca un altre punt important: a Espanya, el més normal és acompanyar el menjar amb pa, cosa que no és necessària quan s’està menjant pasta per una raó concreta: tots dos aliments són fonts d’hidrats de carboni.
Finalment, l’experta nutricionista aporta llum sobre com preparar la pasta per no agafar pes en menjar-ne. En aquest sentit, és imprescindible deixar-la al dente perquè, d’aquesta manera, el nostre cos «no absorbirà tants hidrats de carboni com si la pasta estigués molt feta».
