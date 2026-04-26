El senyal als peus que molts ignoren: els “dits de salsitxa” poden amagar una malaltia reumatològica
La dactilitis provoca una inflamació intensa de tot el dit, sobretot als peus, i pot estar relacionada amb patologies com l’artritis psoriàsica. Els especialistes alerten que no s’ha de normalitzar com una simple molèstia
Els anomenats dits de salsitxa no són només una expressió gràfica ni una inflor passatgera sense importància. El nom mèdic és dactilitis i descriu una inflamació global del dit, de punta a punta, que fa que adquireixi un aspecte gruixut, tens i arrodonit. Pot aparèixer a les mans, però és especialment freqüent als peus, on provoca dolor, dificultat per caminar i problemes per calçar-se amb normalitat. El Cleveland Clínic recomana consultar un professional sanitari si apareix una inflor d’aquest tipus, perquè pot estar vinculada a artritis, malalties autoimmunes o fins i tot infeccions.
El cas més conegut és el del rei Carles III d’Anglaterra, a qui sovint s’han atribuït públicament aquests “dits de salsitxa”. Però darrere d’aquesta imatge que pot semblar anecdòtica hi ha un símptoma que els podòlegs demanen no banalitzar. L’Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana alerta que la dactilitis és una manifestació freqüent de malalties reumatològiques, especialment de l’artritis psoriàsica, i que la podologia pot ajudar a alleujar el dolor i prevenir complicacions al peu.
Què són els dits de salsitxa i per què apareixen?
Els dits de salsitxa apareixen quan la inflamació no afecta només una articulació concreta, sinó tot el dit. Això pot fer que el peu perdi funcionalitat i que activitats quotidianes com caminar, pujar escales o portar sabates tancades es converteixin en una font de dolor. En molts casos, la dactilitis pot ser un signe d’artritis psoriàsica, una malaltia inflamatòria relacionada amb la psoriasi en què el sistema immunitari ataca teixits sans, segons explica l’NHS britànic.
És una malaltia invisibilitzada? En part, sí. Moltes persones poden interpretar aquesta inflamació com una conseqüència d’un cop, d’un calçat incòmode o d’una sobrecàrrega. El problema és que, si al darrere hi ha una malaltia reumatològica, deixar-ho passar pot retardar el diagnòstic i afavorir més dolor, deformitats o pèrdua de mobilitat. Per això els especialistes insisteixen que un dit inflat de manera persistent no s’ha d’assumir com una simple molèstia.
El diagnòstic correspon principalment al metge i, quan hi ha sospita d’una causa reumatològica, al reumatòleg. En persones amb psoriasi o lesions a la pell, també pot intervenir el dermatòleg. El podòleg no tracta la causa de base, però sí que té un paper important en la detecció de problemes al peu, l’alleujament dels símptomes i la prevenció de deformitats. En casos dubtosos, proves com l’ecografia o la ressonància magnètica poden ajudar a diferenciar la dactilitis d’altres lesions o inflamacions.
Té curació? Com es poden alleujar el dolor i les molèsties?
La resposta depèn de la causa. La dactilitis no és una malaltia única, sinó un símptoma. Si és provocada per una artritis psoriàsica o una altra patologia inflamatòria, el tractament mèdic ha d’actuar sobre aquesta malaltia de base. Això ho ha de valorar un especialista. El que sí que remarquen els podòlegs és que, encara que no puguin curar la causa, poden millorar molt la qualitat de vida del pacient.
Jorge Escoto, podòleg i membre de la junta directiva de l’ICOPCV, ho resumeix així: “Des de la consulta podològica, el nostre objectiu principal és reduir el dolor i evitar deformitats permanents. No podem curar la malaltia de base, però sí que podem millorar significativament la qualitat de vida del pacient”. Entre les mesures habituals hi ha les plantilles a mida, pensades per redistribuir les càrregues del peu, descarregar pressió sobre el dit afectat i estabilitzar les articulacions.
També poden utilitzar-se ortesis de silicona per separar els dits, reduir el fregament amb el calçat i prevenir deformitats com els dits en garra. El calçat és un altre punt clau: els especialistes recomanen sabates amb pala ampla i elàstica, materials flexibles i una sola que faciliti el moviment del peu sense pressionar la zona inflamada. Una sabata estreta o rígida pot empitjorar el dolor i accelerar les complicacions.
La cura de les ungles i de les durícies també és important, sobretot quan la dactilitis s’associa a alteracions pròpies de la psoriasi. Tallar correctament les ungles, evitar ungles encarnades, controlar possibles infeccions i retirar hiperqueratosis pot reduir molèsties i millorar la trepitjada.
El missatge dels especialistes és clar: si un dit del peu s’infla de manera uniforme, fa mal o dificulta caminar, no s’ha d’esperar que desaparegui sol. Els dits de salsitxa poden semblar una curiositat, però poden ser el primer avís d’una malaltia reumatològica que necessita diagnòstic i tractament.
