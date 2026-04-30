Núria Roure alerta del risc silenciós de dormir poc: el teu cervell pot rendir fins a un 30% menys
L’estrès, les pantalles i les jornades infinites han convertit el descans en un luxe, però la falta de son pot passar factura al cos, al cap i a la feina
Vivim cansats i ho hem normalitzat. Treballar moltes hores, voler arribar a tot, mirar pantalles fins tard, respondre missatges a qualsevol hora i carregar un estrès constant han fet que moltes persones deixin el descans per al final del dia, quan ja no queda energia per a res més. Dormir s’ha convertit, gairebé, en una cosa que fem quan podem, no quan el cos ho necessita. Però el problema és que el son no és una pausa decorativa: és una funció biològica essencial per pensar bé, decidir millor, regular les emocions i protegir la salut.
Els adults necessiten, en general, almenys set hores de son cada nit, i molts experts situen la recomanació habitual entre les 7 i les 9 hores, tot i que pot variar segons l’edat, l’estat de salut i el ritme de vida. Dormir menys de set hores de manera regular s’ha relacionat amb pitjor salut general i amb més risc de problemes com hipertensió, diabetis, malaltia cardiovascular, depressió o obesitat.
Què fa el cos mentre dormim?
Mentre dormim, el cos no s’apaga. Al contrari: treballa. Durant el son, el cervell consolida records, ordena informació, regula l’estat d’ànim i ajuda a recuperar la capacitat de concentració. També hi intervenen processos vinculats al metabolisme, al sistema immunitari, al cor i a la regulació hormonal. Per això, dormir malament no només vol dir aixecar-se amb son: pot afectar gairebé tots els sistemes del cos.
Una mala nit puntual pot passar factura l’endemà amb més cansament, irritabilitat o dificultats per concentrar-se. El problema arriba quan la falta de descans es converteix en una rutina. La privació crònica de son pot reduir el rendiment mental, empitjorar la presa de decisions i fer que una persona visqui cansada sense arribar a identificar el motiu real del problema.
La psicòloga experta en son Núria Roure ho resumeix amb una advertència contundent: «Dormir menys de sis hores de forma crònica redueix fins a un 30% la teva capacitat cognitiva». Segons explica, aquesta falta de descans afecta directament «la presa de decisions, la concentració, la creativitat... tot disminueix». Roure és psicòloga, doctora en medicina del son, especialista Somnologist acreditada per l’European Sleep Research Society i membre de la Societat Espanyola de Son.
Quan el cansament ja és crònic
El més perillós, segons Roure, és que moltes persones no són conscients que rendeixen pitjor. «El pitjor de tot és que la majoria de persones que viuen així no ho saben, creuen que estan rendint bé», assenyala. Molts atribueixen el cansament a l’edat, a l’estrès o a una mala organització. «Pensen que és l’estrès, que és l’edat, que només els falta organitzar-se millor», afegeix.
La dimensió del problema és gran. La Societat Espanyola de Neurologia ha advertit que un 48% de la població adulta no té un son de qualitat i que un 54% dorm menys hores de les recomanades. També assenyala que un de cada tres adults es desperta amb la sensació de no haver descansat bé. Altres dades situen l’insomni crònic al voltant del 10% de la població a Espanya, més de quatre milions de persones.
Roure també vincula aquesta falta de descans amb el rendiment laboral i econòmic. «Guanyes menys diners dels que podries? Això és el que li estàs fent al teu rendiment cada vegada que dorms malament», planteja. I conclou amb una frase que posa el focus en les conseqüències invisibles del cansament: «El cansament crònic no només et fa sentir malament, sinó que et fa perdre molts diners, et fa perdre bones oportunitats, prendre decisions adequades... i tu ni tan sols ho saps».
Consells per dormir millor i recuperar el descans
Els experts recomanen no esperar que el cos caigui rendit al llit. Per dormir bé cal preparar el descans durant el dia i també abans d’anar a dormir. El primer pas és mantenir horaris regulars, intentar llevar-se i anar a dormir a hores semblants, reduir les pantalles abans de ficar-se al llit i evitar que el mòbil sigui l’últim estímul del dia.
També ajuda a prendre llum natural al matí, fer activitat física de manera regular, limitar la cafeïna a partir de la tarda, evitar sopars molt pesats i reservar el dormitori per dormir, no per treballar, mirar sèries o respondre correus. Si els problemes de son duren setmanes, es repeteixen sovint o afecten la vida diària, el més prudent és consultar un professional sanitari. Dormir bé no és perdre el temps: és una de les maneres més directes de cuidar el cervell, el cos i el futur rendiment.
