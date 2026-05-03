Diego Alarcón, cardiòleg: «Les persones que pugen i baixen escales viuen més i millor»
L’expert destaca que aquest gest quotidià pot reduir el risc de malalties cardiovasculars
Claudio Torres
Mantenir una bona salut cardiovascular no sempre requereix llargues sessions d’entrenament ni rutines exigents. Cada vegada més experts coincideixen que petits canvis en la vida diària poden tenir un impacte significatiu en l’organisme, especialment quan es tracta de reduir el sedentarisme.
En aquesta línia, el cardiòleg Diego Alarcón ha posat el focus en un hàbit quotidià que moltes persones passen per alt: pujar escales. Segons explica, aquesta activitat, aparentment simple, pot convertir-se en un exercici molt complet i eficaç per al cor. De fet, assenyala que la seva intensitat es pot equiparar a córrer a un ritme proper als 10 quilòmetres per hora.
L’especialista destaca que incorporar aquest gest a la rutina diària té efectes directes sobre diversos factors de risc cardiovascular. Entre els beneficis més rellevants hi ha la reducció de la pressió arterial i la millora de la sensibilitat a la insulina, un aspecte clau en la prevenció de la diabetis tipus 2. A més, contribueix a la pèrdua de greix corporal i actua com un potent antiinflamatori, igual que altres exercicis físics.
Alarcón també subratlla la seva utilitat en etapes concretes de la vida, com la menopausa. En dones en aquest període, pujar escales pot ajudar a disminuir la rigidesa arterial, un fenomen associat a l’envelliment del sistema vascular.
Un altre punt clau és la millora de la capacitat cardiorespiratòria, fonamental per reduir el risc de malalties greus com l’infart o l’ictus. En aquest sentit, l’especialista insisteix que no cal recórrer a solucions complexes: n’hi ha prou d’aprofitar les oportunitats que ofereix el dia a dia per moure’s més.
En definitiva, substituir l’ascensor per les escales es presenta com una estratègia senzilla, accessible i gratuïta que pot contribuir de manera notable a millorar la salut general. Un petit canvi d’hàbit que, mantingut en el temps, pot marcar la diferència.
- Us fraudulent de targetes per a persones amb mobilitat reduïda a Girona: un problema recurrent
- Els assessors fiscals aconsellen sobre la campanya de la renda: 'Habitatge i eficiència energètica són les deduccions més potents
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Necrològiques del 2 d'abril
- Quatre detinguts per segrestar i agredir greument un home a l'Alt Empordà a finals dels 2025
- Quan em vaig acostar més a Déu va ser al venir aquí, al Barça
- La crisi grossa arriba en el pitjor moment del curs
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»