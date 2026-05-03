Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Bisba de GironaObres pl. EspanyaIrregularitats CassàSpar GironaAmics de les Artsagenda GironaMax Navarro
instagramlinkedin

Diego Alarcón, cardiòleg: «Les persones que pugen i baixen escales viuen més i millor»

L’expert destaca que aquest gest quotidià pot reduir el risc de malalties cardiovasculars

Unes persones pujant unes escales

Unes persones pujant unes escales / Sport

Claudio Torres

Mantenir una bona salut cardiovascular no sempre requereix llargues sessions d’entrenament ni rutines exigents. Cada vegada més experts coincideixen que petits canvis en la vida diària poden tenir un impacte significatiu en l’organisme, especialment quan es tracta de reduir el sedentarisme.

En aquesta línia, el cardiòleg Diego Alarcón ha posat el focus en un hàbit quotidià que moltes persones passen per alt: pujar escales. Segons explica, aquesta activitat, aparentment simple, pot convertir-se en un exercici molt complet i eficaç per al cor. De fet, assenyala que la seva intensitat es pot equiparar a córrer a un ritme proper als 10 quilòmetres per hora.

L’especialista destaca que incorporar aquest gest a la rutina diària té efectes directes sobre diversos factors de risc cardiovascular. Entre els beneficis més rellevants hi ha la reducció de la pressió arterial i la millora de la sensibilitat a la insulina, un aspecte clau en la prevenció de la diabetis tipus 2. A més, contribueix a la pèrdua de greix corporal i actua com un potent antiinflamatori, igual que altres exercicis físics.

Alarcón també subratlla la seva utilitat en etapes concretes de la vida, com la menopausa. En dones en aquest període, pujar escales pot ajudar a disminuir la rigidesa arterial, un fenomen associat a l’envelliment del sistema vascular.

Un altre punt clau és la millora de la capacitat cardiorespiratòria, fonamental per reduir el risc de malalties greus com l’infart o l’ictus. En aquest sentit, l’especialista insisteix que no cal recórrer a solucions complexes: n’hi ha prou d’aprofitar les oportunitats que ofereix el dia a dia per moure’s més.

Notícies relacionades

En definitiva, substituir l’ascensor per les escales es presenta com una estratègia senzilla, accessible i gratuïta que pot contribuir de manera notable a millorar la salut general. Un petit canvi d’hàbit que, mantingut en el temps, pot marcar la diferència.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents