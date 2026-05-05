Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
Les arts marcials suaus, com el tai-txi, poden ajudar les persones de més de 55 anys a millorar l’equilibri, la força i el benestar mental
Fer activitat física és imprescindible per arribar a l’edat madura amb una bona qualitat de vida. Durant anys, caminar ha estat l’exercici més recomanat per a les persones grans: és senzill, econòmic i accessible. Però cada vegada més experts apunten que hi ha altres pràctiques que poden oferir beneficis molt complets, sobretot a partir dels 55 anys.
Una de les opcions que destaca Harvard Medical School són les arts marcials suaus, com el tai-txi, l’aikido o el wing chun. Lluny de la imatge d’activitats intenses o agressives, aquestes disciplines es basen en moviments controlats, respiració profunda, coordinació i equilibri. Per això poden adaptar-se fàcilment a persones amb diferents nivells físics.
El secret d’un exercici suau però molt complet
El gran avantatge d’aquestes pràctiques és que treballen diverses capacitats alhora. Amb moviments lents i conscients, el cos guanya força, flexibilitat i estabilitat sense patir impactes forts a les articulacions. Això les converteix en una alternativa interessant per a persones que volen mantenir-se actives sense sotmetre el cos a esforços excessius.
El tai-txi és una de les disciplines més recomanades perquè ajuda a millorar l’equilibri i pot reduir el risc de caigudes, un dels principals problemes de salut en l’envelliment. També afavoreix la circulació i la consciència corporal. L’aikido, per la seva banda, potencia la mobilitat i la flexibilitat, mentre que el wing chun treballa els reflexos, la coordinació i la capacitat de reacció.
Aquests beneficis físics van acompanyats d’un impacte positiu en la ment. Practicar arts marcials suaus exigeix atenció, memòria i concentració, ja que cal seguir seqüències de moviments i controlar la respiració. Això pot ajudar a mantenir la ment activa i a reduir l’estrès del dia a dia.
A més, moltes classes es fan en grup, un aspecte especialment important en l’edat madura. Compartir una activitat regular amb altres persones pot millorar l’estat d’ànim, reforçar les relacions socials i contribuir a combatre la sensació de soledat.
En definitiva, tot i que caminar continua sent una opció saludable, les arts marcials suaus poden anar un pas més enllà. Incorporar disciplines com el tai-txi a la rutina setmanal pot ajudar a cuidar el cos, protegir les articulacions, entrenar l’equilibri i afavorir el benestar emocional. Una fórmula senzilla, progressiva i molt completa per envellir amb més autonomia i salut.
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas