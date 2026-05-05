Els experts coincideixen: aquestes són les activitats més beneficioses a partir dels 60 anys
Especialistes en salut destaquen que aquesta pràctica ajuda a millorar la mobilitat, l’equilibri i el benestar mental sense exigir una gran condició física
Durant molts anys, caminar o nedar han estat les opcions més habituals per mantenir-se en forma amb el pas del temps. Ara, però, cada vegada més experts apunten cap al ioga com una de les pràctiques més beneficioses a partir dels 60 anys.
Aquesta disciplina combina moviment suau, respiració i relaxació, i s’adapta fàcilment a les capacitats de cada persona. Això la converteix en una opció accessible per continuar actiu sense exigir una gran condició física.
Amb l’edat, el cos perd massa muscular, densitat òssia i equilibri, cosa que pot augmentar el risc de caigudes. En aquest sentit, el ioga ajuda a enfortir el cos, millorar l’estabilitat i mantenir la mobilitat d’una manera respectuosa.
Beneficis físics i mentals
A més de reforçar el cos, el ioga també contribueix a millorar la flexibilitat, una capacitat clau per al dia a dia que sovint disminueix amb els anys. Mantenir-la pot ajudar a reduir molèsties articulars i facilitar els moviments quotidians.
Però els beneficis no són només físics. Aquesta pràctica també incideix en el benestar mental, ja que ajuda a reduir l’estrès i l’ansietat, millora el descans i afavoreix un millor estat d’ànim.
El fet que es pugui practicar tant a casa com en grup i sense necessitat de gaire material fa que sigui una alternativa molt recomanable per a persones grans que volen cuidar-se de manera equilibrada.
