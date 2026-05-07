Alerta per al·lèrgies: els esternuts d’aquests dies poden no ser un refredat
Els especialistes avisen d’una primavera intensa, amb més pol·len al centre i al sud d’Espanya
La temporada d’al·lèrgies està sent especialment complicada aquesta primavera. Els al·lergòlegs ja havien advertit que el 2026 seria un any intens per als qui pateixen al·lèrgia al pol·len, sobretot al centre i al sud d’Espanya, per l’efecte de les pluges dels primers mesos de l’any: netegen l’ambient de manera puntual, però també afavoreixen una pol·linització més forta quan arriba la primavera. La Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica apunta a nivells generalitzats de pol·len elevats i a una temporada cada vegada més llarga per l’augment de temperatures, la contaminació i els canvis meteorològics.
El que més està pesant són les gramínies, una de les causes més habituals d’al·lèrgia primaveral, però no són l’únic problema. També condicionen la temporada els pòl·lens de cupressàcies, plàtan d’ombra, olivera, urticàcies i salsola. Per això molts pacients encadenen setmanes de congestió nasal, esternuts, picor a la gola, llagrimeig, ulls vermells o rinitis, amb símptomes que poden anar i venir segons el temps, el vent i l’exposició al pol·len.
Les zones més afectades són sobretot el centre i el sud peninsular. La previsió de la SEAIC situa nivells moderats o intensos a Castella i Lleó, Castella-la Manxa i Madrid, amb pics que poden arribar als 6.000 grans de pol·len per metre cúbic a Madrid i Toledo. Al sud, els valors més alts s’esperen a Badajoz i Càceres, amb entre 10.000 i 12.000 grans/m³, a Sevilla, amb entre 6.000 i 8.000, i també a Jaén. A Còrdova, Granada, Huelva i Cadis es preveuen nivells moderats, mentre que a Almeria i Màlaga serien més lleus. El litoral mediterrani, inclosa Catalunya, tindria nivells més baixos en aquesta previsió.
Per què es confon amb un refredat
El problema és que l’al·lèrgia no sempre és greu ni apareix de manera espectacular. Sovint comença amb molèsties lleus: nas tapat, degoteig nasal, picor, esternuts repetits o ulls irritats. Precisament per això moltes persones ho confonen amb un refredat. La farmacèutica i divulgadora Irene González, col·laboradora de Normon i coneguda a les xarxes com @boticonsejo, ho resumeix així: «Moltes vegades el que sembla un refredat o un constipat persistent no ho és, sinó que es pot confondre amb una rinoconjuntivitis al·lèrgica».
La diferència és en l’origen i en l’evolució. Un refredat és una infecció vírica i pot anar acompanyat de febre o febrícula, cansament i mucositat més espessa, groguenca o verdosa. Normalment dura entre 7 i 10 dies. En canvi, la rinoconjuntivitis al·lèrgica no sol donar febre, provoca una mucositat més líquida i constant, i pot durar hores, dies o setmanes, segons l’exposició als al·lèrgens. Si els símptomes es repeteixen cada any a la mateixa època i empitjoren els dies assolellats, secs o amb vent, és molt probable que no sigui un simple constipat.
Si no estem diagnosticats, el primer pas és observar el patró: quan apareixen els esternuts, si hi ha picor d’ulls o de gola, si hi ha febre, quant duren els símptomes i si empitjoren en sortir al carrer o en zones amb vegetació. També és útil consultar els nivells de pol·len i demanar consell sanitari. Si el quadre dura entre 2 i 4 setmanes, els medicaments no fan efecte, hi ha asma, el son o la vida diària es veuen afectats, o apareix dificultat per respirar, cal anar al metge.
El tractament no és igual per a tothom. Els antihistamínics poden ajudar, però no tots tracten els mateixos símptomes ni tots tenen el mateix efecte sobre la somnolència. En alguns casos cal combinar-los amb esprais nasals, col·liris o rentats nasals. Les llàgrimes artificials poden alleujar la irritació ocular, i els rentats amb sèrum ajuden a reduir la càrrega d’al·lèrgens al nas. La recomanació de fons és clara: no donar per fet que és un refredat ni automedicar-se sense criteri, sobretot si els símptomes es repeteixen.
Per reduir l’exposició, convé evitar les activitats a l’aire lliure en les hores de màxima pol·linització —de 5 a 10 del matí i de 7 a 10 del vespre—, dormir amb les finestres tancades, viatjar amb les finestres del cotxe pujades, netejar la pols amb aspirador i baietes humides, rentar-se sovint mans, nas i ulls, i fer servir ulleres de sol o mascareta quan calgui. També cal vigilar els dies de vent fort o tempesta, perquè poden disparar els nivells de pol·len i agreujar els símptomes.
