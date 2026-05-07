Una experta ho revela: Aquesta rutina et farà sentir 15 anys més jove
La instructora de ioga i pilates Debbie Moser defensa que uns exercicis suaus cada dia poden ajudar a reduir la rigidesa i millorar la mobilitat
Amb el pas dels anys, el cos perd flexibilitat i força muscular de manera natural. A més, passar moltes hores assegut pot accelerar la rigidesa de les articulacions i limitar el moviment, amb molèsties a l’esquena, els malucs o les cames.
La instructora Debbie Moser, especialitzada en ioga i pilates, recomana incorporar una rutina diària d’estiraments suaus d’uns 10 minuts per millorar la mobilitat i el benestar general.
La proposta inclou exercicis bàsics i aptes per a principiants, com el gat-vaca, la postura del gos cap per avall o girs suaus de columna. La idea és fer diverses repeticions de cada moviment, sempre sense forçar i adaptant-lo a les possibilitats de cada persona.
Una pràctica accessible per fer a casa
Un dels avantatges d’aquesta rutina és que no cal experiència prèvia ni material especial. N’hi ha prou amb una estoreta o una superfície còmoda per practicar-la a casa.
Moser recomana fer-la preferiblement al matí, per activar el cos i començar el dia amb més lleugeresa. Tot i això, també pot ser útil en altres moments, sobretot si s’han passat moltes hores assegut.
Més mobilitat i menys risc de caigudes
Els estiraments regulars poden ajudar a millorar el rang de moviment i facilitar activitats quotidianes com ajupir-se, caminar, pujar escales o aixecar-se d’una cadira.
A més, treballar la mobilitat i l’equilibri és especialment important amb l’edat, ja que pot contribuir a reduir el risc de caigudes i a mantenir més autonomia.
En definitiva, dedicar uns minuts al dia a moure el cos de manera conscient pot semblar poca cosa, però pot marcar una diferència important en la qualitat de vida.
