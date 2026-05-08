Aquest és el iogurt més sa del món, segons el cardiòleg de moda : "Millora la microbiota i reforça el sistema immunitari"
L'expert recomana prendre uns 200ml diaris del lacti amb fruites riques en vitamina C
El quefir és un làctic fermentat, semblant a un iogurt líquid, que en els últims anys s’ha fet molt popular pels seus possibles beneficis per a la salut.
Segons el cardiòleg Aurelio Rojas, aquest aliment pot ajudar a millorar la microbiota intestinal, reduir la inflamació i reforçar el sistema immunitari. També assenyala que pot contribuir a reduir el colesterol, millorar la pressió arterial i afavorir l’absorció de vitamines i minerals d’altres aliments.
Un dels motius pels quals el considera especialment interessant és la seva diversitat de probiòtics, superior a la d’alguns iogurts convencionals.
No és recomanable per a tothom
Tot i els seus beneficis, el quefir no sempre és adequat per a totes les persones. Encara que té menys lactosa que la llet convencional, pot no ser recomanable per a persones amb intolerància a la lactosa.
A més, si se’n pren massa quantitat, pot provocar gasos, molèsties digestives o diarrea. Per això, convé introduir-lo de manera progressiva i observar com respon el cos.
Com prendre’l per aprofitar-ne millor els efectes
Rojas recomana prendre’n un got petit al dia, d’uns 200 mil·lilitres, i combinar-lo amb fruites riques en vitamina C, com el kiwi o les maduixes.
També aconsella acompanyar-lo d’una alimentació rica en fibra i basada en aliments reals, ja que això pot potenciar-ne l’efecte sobre la microbiota i contribuir a un millor equilibri digestiu.
